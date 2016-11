Jetzt ist Müglitztal am Zug Gehen Dohna und Müglitztal gemeinsame Wege? Nachdem Dohna Gesprächen zugestimmt hat, wartet es nun auf ein Signal.

Nimmt Müglitztal die Offerte von Dohna an? © Katja Frohberg

Eigentlich wollte Müglitztals Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos) das hinter verschlossenen Türen verhandeln lassen. Doch nun wird wie in Dohna darüber öffentlich gesprochen. Es geht um die Prämissen für die Gespräche mit Dohna. Das sind nicht irgendwelche Gespräche, sondern es geht um die gemeinsame Zukunft.

Eine, die so richtig wohl keiner mag, die aber notwendig erscheint. In Müglitztal wie in Dohna gibt es Kritiker und Skeptiker, was jetzt in Dohna die Frage aufkommen ließ: warum dann das alles?

Dennoch, man will miteinander reden. Nachdem die Dohnaer den Prämissen zugestimmt haben, ist es nun am Müglitztaler Gemeinderat. Es geht dabei unter anderem um die paritätisch besetzte Arbeitsgruppe, die nichtöffentlich tagt, aber immer informieren soll. Die Gespräche haben keine Zeitvorgabe. Entwickelt sich aus ihnen jedoch ein Vertrag zur Fusion, soll es dazu einen Bürgerentscheid geben. Möglicher Termin dafür könnte die Bundestagswahl im nächsten Herbst sein. Doch so weit ist man noch lange nicht. Solange man miteinander redet, sind Gespräche mit Dritten übrigens tabu.

Burkhardt schielte auch schon mal in Richtung Liebstadt. Doch die Chancen dürften auch ohne das Gesprächsverbot gering sein, denn Müglitztal ist seit Jahren schon als Verwaltungsgemeinschaft mit Dohna verbandelt. Diese Gemeinschaften werden als Vorstufe für eine Fusionen gesehen. Bürgermeister Burkhardt ist etwas in der Zwickmühle. Vor der Wahl im vergangenen Jahr plädierte er für das selbstständige Müglitztal. Dann beschloss der Gemeinderat im Mai, mit Dohna zu reden. Dabei scheint es einige Unstimmigkeiten zu geben. Sollen es tatsächlich schon Gespräche über eine mögliche Fusion sein oder sollte einfach mal die Lage sondiert werden? Nun wird auf Müglitztal geschaut. (SZ/sab)

Gemeinderatssitzung Müglitztal, 23. November, 19 Uhr, Gemeindeverwaltung Weesenstein

