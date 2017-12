Jetzt ist die Gabelsberger dran In einem Jahr soll die Straße in Heidenau schon fertig sein.

Heidenau. Was in der Vergangenheit schon mehrfach angekündigt und genau so oft verschoben worden war, soll nun wirklich passieren: An der Gabelsbergerstraße wird gebaut. In einem Jahr soll die Straße schon fertig sein.

Sie erhält beidseitig einen Fußweg, auf der linken Seite in Richtung Dohnaer Straße werden Bäume gepflanzt. Platz für einen separaten Radweg ist nicht, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Auch das Parken wird nicht mehr in der bisherigen Form möglich sein. Dafür wird der unübersichtliche Kreuzungsbereich mit der S 172 etwas umgestaltet. Es wird eine Spur für das Abbiegen nach links sowie eine für geradeaus und rechts geben. Außerdem ist ein Fußgängerüberweg parallel zur S 172, also direkt auf der Gabelsbergerstraße, vorgesehen.

Einen Termin für den Baubeginn gibt es noch nicht. Doch bereits am 16. Januar 2018 erhalten die Anwohner in einer Bürgerversammlung alle notwendigen Informationen. Der Stadtrat beschäftigt sich am Donnerstagabend mit der Entwurfsplänen.

Wenn die Gabelsbergerstraße gebaut ist, bleiben dann nur noch die Dresdner und die Zschierener Straße, die die Stadt schon seit Jahren ausbauen will. (SZ/sab)

Stadtrat, 21. Dezember, 18.30 Uhr, Rathaus

