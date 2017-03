Jetzt ist der richtige Moment für noch mal Afrika Zum 40. Geburtstag machte er sich ein Geschenk. Zehn Jahre später erinnert sich Kai-Uwe Dethleff daran und wiederholt es.

Startklar: Fürs Foto setzt sich Kai-Uwe Dethleff aufs Auto, am Sonnabend dann hinters Steuer. In Hohnstein startet die 7 200 Kilometer lange Rallye bis nach Gambia. © Norbert Millauer

Was ist aus den Kindern geworden? Haben sie eine Ausbildung und Familien? Geht es ihnen gut? Immer wenn Kai-Uwe Dethleff die Bilder aus Gambia von 2007 sah, wuchs der Wunsch, noch einmal nach Afrika zu fahren: mit der Rallye Dresden–Dakar–Banjul.

Die erste Tour schenkte er sich vor zehn Jahren zum 40. Geburtstag. Als er nun 50 wurde, wussten die anderen, was sie ihm schenken: Unterstützung und Spenden für die Tour und die Kinder in Afrika. Der Tod der Schwester kam dazu. Er brachte die Gedanken über „Was ist richtig? Was ist falsch?“ und das Genießen des Jetzt. In ihrem Schrank hatte sie ein Kleid. Für einen besonderen Anlass. Doch wann ist der? Was nutzt das Kleid, wenn man es nie anzieht? „Jetzt ist der richtige Moment für die zweite Tour“, sagt Kai-Uwe Dethleff und startet am Sonnabend von Hohnstein wieder in Richtung Afrika.

2007 fuhr er allein. Das ist gar nicht so selten bei der Rallye, bei der niemand wirklich allein ist. Diesmal fährt eine Bekannte mit. Es ist Helfen und Abenteuer, Erfahrung und Erlebnis. Beim zweiten Mal ist der Blick geweitet, sagt der Pratzschwitzer. Was bleibe, sei der Respekt vor den Menschen. „Ich ziehe den Hut, wie sie dort leben und mit wie wenig sie auskommen.“

Der Weg in dieses andere Leben ist 7 200 Kilometer lang, 700 Kilometer davon geht es an Küsten und über Sahelpisten. Das ist der Übergang von der Wüste zur Trockensavanne. Hier kann hinter jedem Strauch eine Kuh, eine Ziege oder ein Kamel lauern. Das jedenfalls steht neben dem Ablauf und Hinweisen im Heft für jedes Team. In Marokko ist der Straßenverkehr demzufolge chaotisch und Radarfallen stehen auch dort, wo man sie niemals erwarten würde. Da scheinen Afrika und Europa ähnlicher als man denkt. Kai-Uwe Dethleff erschreckt auf seiner zweiten Tour manches nicht mehr so, hofft er. Seine Beifahrerin wird von seinen Erfahrungen profitieren. Die Autos werden in Afrika für einen guten Zweck versteigert, am 30. März wird zurückgeflogen. Kontakt zu den Kindern von vor zehn Jahren hat Kai-Uwe Dethleff bewusst nicht gehalten und wird es auch diesmal nicht. Er will ihnen einen schönen Tag bereiten, den alle in Erinnerung behalten. Er befürchtet Neid, wenn er sich ein Kind herauspickt.

Ein Wiedersehen in zehn Jahren? Das ist nicht ausgeschlossen. (SZ)/sab)

