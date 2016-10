Jetzt ist der Nossen-Gutschein da Damit die Händler der Stadt von der Kaufkraft ihrer Bürger mehr profitieren, wurde ein Gutschein herausgebracht. Inzwischen machen schon 24 Geschäfte mit.

Juniorchef Sebastian Thäter vom Papierwarengeschäft am Markt zeigt die frisch gedruckten Geschenkideen. Sie sind seit Anfang Oktober erhältlich. © Anne Hübschmann

Schick sehen sie aus, die neuen „Nossen erleben“-Einkaufsgutscheine im Wert von 5, 10 oder 20 Euro, die seit Anfang Oktober durch den Gewerbeverein der Stadt in Umlauf gebracht worden. Etwa 1 500 Stück wurden im ersten Druck produziert.

Versehen sind die Wertscheine mit dem Schriftzug „Nossen erleben“, einer Stadtansicht und dem Stadtwappen, einer handgemachten Prägung, dem Vereinsstempel des Gewerbevereins, der Unterschrift des Vorsitzenden Lutz Schönstädt sowie einer fortlaufenden Nummer. „Dadurch haben wir sie so gut es geht gegen Fälschungsversuche geschützt“, sagt der Nossener Vermögensberater Rico Schindler, der sich aktiv im Gewerbeverein engagiert. Er ist froh, dass es nach langer Planung gelungen ist, den Gutschein tatsächlich auf den Markt zu bringen. Bereits im Frühjahr hatte sich ein Arbeitskreis um Schindler, den Apotheker Bert Napierkowski, Rico Haubold vom gleichnamigen Sporthaus sowie Janette Zill von der Tierheilpraxis an der Eulaer Hauptstraße zusammengefunden.

„Wir haben seitdem beraten, wie wir am besten vorgehen, um die Idee mit den Gutscheinen zu realisieren“, erzählt Schindler. Nachdem die Mitglieder des Gewerbevereins schnell überzeugt werden konnten, habe man mit einem Steuerberater die Kosten kalkuliert und unter anderem abgestimmt, mit welchem Umsatzsteuersatz man den Gutschein ausgibt und wieder annimmt. Abgeführt werden müssen die obligatorischen 19 Prozent, so der 44-Jährige.

Als dann auch die technischen Details geklärt waren, holte er sich im Juli Anregungen von einem Gewerbeverein aus Loburg in Sachsen-Anhalt. Hier hatte man bereits 2011 einen Einkaufsbon eingeführt und gute Erfahrungen gesammelt. Das sei noch mal ein zusätzlicher Ansporn gewesen, so der Unternehmer. Nachdem Janette Zill das Design des Gutscheins erarbeitet hatte, ging es Anfang Oktober mit der Ausgabe los. „In der ersten Woche haben wir exakt vier Bons im Wert von fünf Euro, elf für zehn Euro und fünf für 20 Euro verkauft“, erzählt Juniorchef Sebastian Thäter vom Schreibwarengeschäft Thäter am Markt.

Der Laden ist vorerst die Ausgabestelle für den Nossen-Gutschein für Käufe bis circa 150 Euro. Größere Bestellungen können Händler oder Unternehmer direkt beim Gewerbeverein in Auftrag geben. „Mit den ersten Tagen sind wir zufrieden“, so Thäter. Neben Privatleuten, die den Gutschein als Geschenk für Verwandte kauften, habe unter anderem ein Pflegedienst aus der Stadt Gutscheine für Lehrlinge besorgt, die ihre Abschlussprüfung erfolgreich gemeistert haben. Es seien genau solche Begebenheiten, die man mit dem Bon erreichen wolle, erklärt Rico Schindler.

Gutscheine seien ohnehin beliebt, würden aber zu selten den lokalen Händlern nützen, sondern großen Kaufhäusern oder Internet-Portalen. „Das wollen wir gerne ändern, damit die Kaufkraft der Nossener den Gewerbetreibenden in der Stadt zugutekommt“, erzählt Schindler. Da schon jetzt 24 Händler – vom Sporthaus über den Straßenbaubetrieb bis zum Bücherladen – mitmachen, hofft er vor allem auf einen positiven Effekt in Richtung Weihnachtsgeschäft. Bis dahin soll die Aktion richtig ins Rollen kommen.

Langfristig möchte der Gewerbeverein auch Unternehmen aus dem Nossener Umland für den Einkauf in der Stadt begeistern. „Wenn Firmenchefs den Nossen-Gutschein zum Beispiel für ihre Mitarbeiter als Anreiz oder indirekten Lohn weitergeben würden, wäre das natürlich super.“ Wer selbst Akzeptanzstelle für den Gutschein werden will, muss die auf dessen Rückseite vermerkten Bedingungen erfüllen und Mitglied im Gewerbeverein sein oder werden.

Nächster Stammtisch des Gewerbevereins Nossens am 3. November, Hotel Stadt Dresden, 19 Uhr.

