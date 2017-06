Jetzt ist auch Neuzugang Nummer 5 da

Mittelfeldspieler Sascha Horvath hat seinen ersten Trainingstag bei Dynamo Dresden. © Steffen Kuttner/ SG Dynamo Dresden

Jetzt ist auch der fünfte Neuzugang offiziell an Bord: Sascha Horvath hat am Montag seine erste Trainingseinheit bei der SG Dynamo Dresden absolviert. „Ich bin am Sonntag in Dresden angekommen und freue mich darauf, endlich loslegen zu können“, erklärt der Österreicher in einer Mitteilung auf der Vereins-Website.

Horvath kommt vom österreichischen Erstligisten SK Sturm Graz nach Dresden. Der 20-Jährige war beim Trainingsauftakt vergangene Woche noch nicht bei der Mannschaft, weil er für die U21 bei der EM in Polen im Einsatz war.

Die weiteren vier Neulinge Rico Benatelli, Sören Gonther, Lucas Röser sowie Patrick Möschl waren bereits vergangene Woche beim Auftakt dabei. (fsc)

