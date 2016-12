Jetzt hat der Landkreis das Bus-Monopol

Welche Auswirkungen hat der Rückkauf für die Bus-Kunden?

„Die Kunden werden von dem Kauf so gut wie nichts mitbekommen“, sagt Geschäftsführer Uwe Thiele. Der Kauf habe keine Auswirkungen auf die Schülerbeförderung oder die Fahrpreise. Letztere bestimmt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Damit will er erreichen, dass in seinem gesamten Gebiet einheitliche Preise gelten. In diesem Jahr hat der VVO seine Fahrpreise nicht erhöht, sie bleiben auch in den nächsten Monaten stabil. Ab August 2017 müssen sich Fahrgäste aber im gesamten Verbund auf höhere Fahrpreise einstellen. Busreisende, die bisher mit dem RVD von Dresden gleich weiter in den Landkreis Meißen fahren, müssen sich auf Veränderungen einstellen. Denn im kommenden Jahr wird der RVD dort letztmals Strecken bedienen. Dann laufen die Konzessionen für das Gebiet aus. Der RVD wird sich aus dem Landkreis Meißen zurückziehen – und sich auf den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie die Anschlüsse nach Dresden und Tschechien konzentrieren.