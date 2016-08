Jetzt haben die Waldspatzen ein Zertifikat Die Einrichtung darf sich jetzt mit dem Zusatz „Gesunde Kita“ schmücken. Sie ist die Fünfte im Landkreis Mittelsachsen.

Die Kita Waldspatzen hat das Zertifikat „Gesunde Kita„ von der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung bekommen. © André Braun

Sie sind stolz und das aus gutem Grund. Das Team der Kita Waldspatzen, zu dem Erzieher, Eltern und Kinder gehören, erhielt das Zertifikat „Gesunde Kita“. Davon gibt es nur 52 in Sachsen und fünf im Landkreis Mittelsachsen. Wer bei einer „Gesunden Kita“ ausschließlich an bewusste Ernährung und das richtige Zähneputzen denkt, liegt falsch. Das Zertifikat bekommen nur Einrichtungen, bei denen alles stimmt – das Klima unter den Kollegen und mit den Eltern, die Möglichkeiten der freien Bewegung im und außer Haus. „Das ist aufgrund der Lage und der Größe des Hauses gegeben. Auch zwischenmenschlich stimmt alles in der Einrichtung. Das sieht man als Eltern und spürt das Wohlfühlgefühl“, sagte Mandy Härtner. Sie nahm als Vertreterin der Gemeinde und als Mutter an der Diskussionsrunde für die Zertifizierung teil.

Annekathrin Weber von der Zertifizierungsstelle der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung schaute sich mit einem Gremium in der Kita um. Mitarbeiter des Jugend- und des Gesundheitsamtes des Landkreises, zwei Auditoren aus Kindergärten, Elternvertreter und ein Mitarbeiter der IKK kontrollierten, ob die im Qualitätsbericht und im Kriterienkatalog gemachten Angaben mit der Realität übereinstimmen. Unterm Strich kam heraus, dass sich die Erzieher in manchen Dingen sogar schlechter einschätzen als die Auditoren. Zu ihnen gehörten Anja Henke von der Kita Felsenzwerge aus Gohrisch und Ingrid Hübner, Leiterin der Kita Sport und Bewegung Sausewind aus Hoyerswerda. „Ich nehme vieles für mich und die Kita mit“, so Anja Henke. Die Teamarbeit, die geleistet wurde und wird, um den Anforderungen des Zertifikates zu entsprechen, seien das Wertvollste, so Ingrid Hübner. Das Zertifikat sei ein Zeichen für die gute Qualität der Einrichtung.

„Ich gratuliere den Eltern, die ihre Kinder diese Kita besuchen lassen, und den Partnern, die mit der Einrichtung zusammenarbeiten“, so Annekathrin Weber von Zertifizierungsstelle. „In der Kita Waldspatzen können die Kinder gut und sicher aufwachsen. Hier sind die Mädchen und Jungen bestens aufgehoben.“

Annekathrin Weber kündigte an, gern wiederzukommen, um zu sehen, wie sich die Einrichtung weiterentwickle. Denn das Zertifikat ist für drei Jahre gültig und kann dann erneut erworben werden. Unterstützung bei der Umsetzung hat die Kita Waldspatzen durch das Autohaus Gruma Automobile GmbH in Döbeln bekommen. Das Unternehmen übernimmt den Eigenanteil am Verfahren.

Auf die Idee, die Einrichtung als „Gesunde Kita“ zertifizieren zu lassen ist Ina Beier, die Leiterin der Einrichtung, während einer Schulung gekommen. „Uns wurde das Projekt vorgestellt. Da habe ich unsere Einrichtung sofort wiedererkannt und gedacht, ja, das sind wir“, so Ina Beier. Das Team habe mitgezogen. Schon bei der ersten Beratung sei klargeworden, dass die Einrichtung schon viele Punkte des Fragenkataloges für die Zertifizierung erfülle. Außerdem wurden neue Ideen entwickelt.

