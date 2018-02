Jetzt gibt’s die Sportlerball-Karten Die Eintrittskarten für die Veranstaltung am 17. März im Westparkcenter Zittau sind unter anderem im SZ-Treffpunkt sowie in der Redaktion erhältlich.

Abschlussbild vom Sportlerball in Zittau 2017. © www.foto-sampedro.de

Löbau-Zittau. Die Eintrittskarten für den Sportlerball von SZ und Kreissportbund sind jetzt erhältlich. Im Eintrittspreis von 15 Euro enthalten sind der Ball mit dem Rahmenprogramm sowie das Essen. Auf der Veranstaltung werden die beliebtesten Sportler des Jahres 2017 geehrt. Für die Athleten kann derzeit abgestimmt werden – online oder über Tippscheine, die in der SZ abgedruckt werden. Die Abstimmung läuft bis zum 25. Februar, dann werden die Stimmen ausgezählt und die Populärsten ermittelt.

Der diesjährige Sportlerball findet am 17. März, ab 19 Uhr im Zittauer Westparkcenter statt. Erhältlich sind die Eintrittskarten jetzt im SZ-Treffpunkt auf der Zittauer Neustadt, in der SZ-Redaktion Löbau, beim Kreissportbund und im Westparkcenter in Zittau. Der Preis von 15 Euro gilt aber nur bis 23. Februar. Danach kosten die Tickets 18 Euro. (SZ/rok)

Zur Abstimmung im Internet: www.szlink.de/sportleraltkreis

zur Startseite