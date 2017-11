Jetzt gibt’s die Bürgerball-Tickets Zwei Monate vor der opulenten Ballnacht startet der Verkauf. Die Gäste unternehmen eine Reise in die Vergangenheit.

Im vergangenen Januar stand der Ball unter dem Motto „ á la Couleur “. © Daniel Förster

Am Dienstag startet der Verkauf der Eintrittskarten für den 9. Neustädter Bürgerball in der Neustadthalle. Da der Verein, der die Veranstaltung organisiert, ehrenamtlich arbeitet, wird es die Karten an diesem Tag nur zwischen 15 und 18 Uhr zu kaufen geben, informiert Simone Schöne. Die Gäste erhalten die Tickets im Büro in der Dresdner Straße 21 in Neustadt.

Wenn sich dann am 20. Januar 2018 die Türen zum Bürgerball öffnen, geht der Gast auf eine Reise in die Vergangenheit. „Wir verwandeln den Saal in ein Ballhaus der 1920er-Jahre“, sagt Simone Schöne. Eine glamouröse Reise in ein Jahrzehnt, in dem Vergnügen ganz oben auf der Liste stand. Das Motto soll sich durch den gesamten Abend ziehen, außer durch die Garderobe der Gäste. „Eine Kostümparty wird es nicht, es ist und bleibt ein Ball“, betont die Mitarbeiterin im Orgateam.

Die Gestalter planen, Elemente der Epoche aus verschiedenen Ländern widerzuspiegeln, beispielsweise aus der Berliner Kakadu-Bar oder den Nachtklubs von Harlem in New York.

Ein wichtiges Detail aus den Zwanzigerjahren in den USA wird ebenfalls eine Rolle spielen: die Prohibition. Die Herstellung und der Verkauf von Alkohol waren verboten. Was das Partyvolk erfinderisch machte. Illegale Kneipen schossen aus dem Boden und Selbstgebrautes wurde einfach aus Tassen getrunken, um den Eindruck zu erwecken, man gönne sich lediglich einen Kaffee. „Entsprechend dem Motto werden die Getränke zum Bürgerball in einer außergewöhnlichen Form gereicht“, verspricht Simone Schöne. (SZ)

Kontakt: Telefon 03596 507764 oder 0152 34537369

