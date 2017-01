Jetzt gibt es Fördergeld für die Wirtschaft Die Wirtschaft im Landkreis soll gestärkt werden. Es gibt Projekte, die helfen, Fachkräfte in der Region zu halten.

Die neu gegründete regionale Fachkräfteallianz im Landkreis startet jetzt ihren Projektaufruf. Insgesamt bekommt die Allianz in diesem Jahr 270 000 Euro vom sächsischen Wirtschaftsministerium, um die Wirtschaft im Landkreis zu stärken. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte, die helfen, Fachkräfte in der Region zu halten.

Bis zum 20. März können sich ab sofort Kommunen, Vereine, Unternehmen und Bildungseinrichtungen um die Fördermittel bewerben. Mit dem Geld können sowohl Personal- als auch Sachausgaben in Höhe von bis zu 90 Prozent der Gesamtkosten bezuschusst werden. Wichtig ist dabei aber, dass die Projekte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge durchgeführt werden.

Gefördert werden beispielsweise Fachkräftekampagnen, Kooperationen von Hochschule und Wirtschaft zur Fachkräftesicherung oder die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. (SZ/wer)

Anträge gehen an den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; Wirtschaftsförderung; Schloßhof 2/4 in 01796 Pirna. Das Landratsamt hilft: 03501 5151512 oder per Mail

