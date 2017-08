Jetzt gibt es das Video vom SZ-Wahlforum Im Pirnaer Q 24 fand vor einer Woche das SZ-Wahlforum mit den sechs Direktkandidaten statt. Hier finden Sie das Video dazu.

Die Bundestagskandidaten und die Gastgeber des Wahlforums (von links nach rechts): Klaus Wolframm (SPD), Moderator Domokos Szabó (Sächsische Zeitung), Frauke Petry (AfD), Klaus Brähmig (CDU), André Hahn (Die Linke), Ines Kummer (Grüne), Christian Eißner (Sächsische Zeitung) und Lothar Brandau (FDP) zum Start der Podiumsdiskussion. © Daniel Förster

Interessant, anspruchsvoll, teils hitzig war die Diskussion im SZ-Wahlforum vor einer Woche in Pirna. Die sechs Direktkandidaten der großen Parteien, die am 24. September in den Bundestag einziehen wollen, stellten sich zwei Stunden lang den Fragen der SZ. Klaus Brähmig (CDU), Klaus Wolframm (SPD), André Hahn (Linke), Ines Kummer (Grüne), Frauke Petry (AfD) und Lothar Brandau (FDP) zeigten, für welche Politik sie stehen. (SZ)

