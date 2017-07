Jetzt geht’s rund Nach einjähriger Bauzeit rollen die ersten Autos über Bautzens neuen Kreisverkehr. Der ist schon vor der Eröffnung eine Attraktion.

Eine runde Sache: Seit Montag ist der Kreisel an der Schliebenkreuzung freigegeben. Allerdings hat die Stadt die Friedensbrücke gesperrt. Stadtauswärts können Autofahrer diese Strecke nutzen, stadteinwärts geht es über die Heilig-Geist-Brücke. © Uwe Soeder

So einfach ist es nicht. Die Frau hinterm Steuer lenkt ihr Fahrzeug zielsicher in Richtung Kreisel. Doch dann verlässt sie der Mut. Sie bremst kurz, schaut sich um. WelcheAusfahrt kann sie nehmen? Welcher Weg ist noch gesperrt? Auch der Busfahrer hinter ihr manövriert sein Fahrzeug lieber etwas vorsichtiger um die Kurve. Vom Gehweg aus beobachten die Bauleute die vorbeirollenden Autos – gerade so, als wären die Fahrzeuge Teil eines spannenden Films. „Ist doch schick geworden“, rufen sie sich zu. Bis zuletzt haben sie aufgeräumt und dafür gesorgt, dass Bautzens neuer Kreisverkehr pünktlich zur Eröffnung fertig geworden ist.

Keine zehn Minuten ist es her, da hat die Stadtspitze den neuen Kreisel freigegeben – unter ihnen auch Bautzens Baubürgermeisterin. Juliane Naumann bedankt sich nicht nur bei den Bauleuten. Sie denkt auch an die vielen Autofahrer, die monatelang mit Stau und Umleitungen leben mussten. Es sei keine einfache Baustelle gewesen, betont sie immer wieder, spricht sogar von einer „Zitterpartie“.

Baukosten gestiegen

Tatsächlich mussten die Pläne für den Kreisverkehr überarbeitet werden. Anfangs ging man bei der Stadtverwaltung davon aus, dass die Baukosten unter einer Million liegen. Nun sind daraus 1,7 Millionen Euro geworden, von denen der Freistaat 680 000 Euro übernommen hat. Auch das Ende der Bauarbeiten wurde nach hinten verschoben. Eigentlich wollte man nicht erst im Juli, sondern schon Ende vergangenen Jahres mit dem neuen Kreisverkehr fertig sein. Doch das war dann doch zu optimistisch geplant.

Mit welchen Schwierigkeiten die Bauleute zu kämpfen hatten, weiß Juliane Naumann. „Eine Baustelle dieser Größe bei möglichst hoher Durchlässigkeit ist nicht einfach“, sagt sie. Die Baubürgermeisterin meint damit, dass die Autos fast während der gesamten Bauzeit zumindest einen Teil des Kreisverkehrs befahren konnten. Nur in der letzten Woche funktionierte das nicht. Um den Kreisel asphaltieren zu können, wurde dieser komplett gesperrt. Zudem stießen die Bauleute auf unbekannte Leitungen, die sie zurückbauen mussten. Ärger gab es auch mit dem Boden. Der war durch die benachbarte ehemalige Tankstelle zum Teil kontaminiert. Reste von Kraftstoffen wurden aufwendig entsorgt.

Verkehr rollt flüssiger

Dass die Autos durch den neuen Kreisverkehr flüssiger in die Stadt hinein und aus der Stadt hinaus rollen, muss die Baubürgermeisterin nicht hoffen. Sie weiß es schon. Denn bereits ein Jahr vor dem Baustart ging es an dieser Stelle rund. Die Stadt hatte ein Provisorium angelegt. Planer passten damals den Kreisverkehr haargenau auf die Kreuzung von Schlieben-, Clara-Zetkin- und Dresdener Straße. Die Konstruktion bewährte sich, Verkehrsexperten bestätigten, dass ein Kreisel sinnvoll ist.

Dass die Bautzener es gar nicht erwarten können, ihren Kreisverkehr zu nutzen, zeigte sich bei der Eröffnung. Die ersten Radfahrer drängten sich an Juliane Naumann und Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) vorbei. Ab sofort fahren Radfahrer im Kreisel mit auf der Straße. Außerhalb des Kreisels wurde für sie ein Schutzstreifen markiert. Auch Fußgänger eroberten die neuen Wege schon, als die Bauleute noch dabei waren, letzte Absperrungen wegzuräumen. Einige zückten sogar das Handy um Fotos zu machen. Für sie wurde an allen Seiten des Kreisels und in Höhe der Leibnizstraße ein Übergang geschaffen. Eine weitere Fußgängerinsel soll im kommenden Jahr auf Höhe derStraße „Am Feldschlößchen“ entstehen.

Auch nach der Eröffnung wird der Kreisverkehr Thema bleiben. Die Stadt möchte ein Kunstwerk in die Mitte der Verkehrsinsel stellen. Doch was dort zu sehen sein soll, steht noch nicht fest. Die Verwaltung muss zunächst einen Förderantrag stellen. Danach plant Naumann einen Kunstwettbewerb mit Bürgerbeteiligung. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. „Wir sind erst mal froh, dass wir die bauliche Seite abgeschlossen haben“, sagt sie.

