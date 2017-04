Jetzt geht‘s richtig los am Bismarckturm Der Grundstein für die Treppe ist gelegt. Das Elbland erhält einen spektakulären Aussichtspunkt.

Schaufeln für den Grundstein der Treppe im Radebeuler Bismarckturm (von rechts): Sachsens oberste Denkmalpflegerin Rosemarie Pohlack, Radebeuls 2. Bürgermeister Winfried Lehmann, Denkmalvereinschef Jens Baumann, Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Kreisbaudezernent Andreas Herr.

Rund um den Turm neben dem Spitzhaus herrscht derzeit volle Frühlingsstimmung.

So soll die Treppe aussehen.

Die letzten Strahlen der Abendsonne am Samstag scheinen noch durch die große Turmöffnung, als vier Männer und eine Frau mit Spaten im Innern des Radebeuler Bismarckturms aktiv werden. Landeskonservatorin Rosemarie Pohlack, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), Kreisbaudezernent Andreas Herr, Denkmalpflegevereinsvorsitzender Jens Baumann und Radebeuls 2. Bürgermeister Winfried Lehmann legen den Grundstein für den Treppeneinbau.

Die Aktion ist die wichtigste, um letztlich den Turm wieder begehbar zu machen. Ines Röber, Sachgebietsleiterin im Bauamt, hat die Unterlagen dabei, was in den nächsten Wochen passieren soll. Die Arbeiten wurden alle ausgeschrieben, nachdem der Verein für Denkmalpflege und neues Bauen die für die Sanierung gesammelten 240 000 Euro an die Stadt übergeben hat. Firmen für den Stahlbau und die Schlosserarbeiten, die eigentliche Treppe, wurden gesucht.

Es gibt Aufgabenlose für Baustrom, Gerüst, Maurerarbeiten und Bodenplatte für den ersten Bauabschnitt. Das Podest und das Dach ganz oben, die Zutrittskontrolle und die Tür ganz unten sollen im zweiten Schritt folgen.

Für Letzteres wird auch noch Geld gebraucht, weshalb Bürgermeister Lehmann nochmals zu einem letzten Spendenruck für rund 20 000 Euro aufruft. Vereinschef Jens Baumann und Thomas de Maizière erinnerten daran, wie beim Start der Sammelaktion Bismarckturm viele noch ungläubig dreinschauten, ob der gewaltigen Spendensumme. Doch Baumann und seine Mitstreiter setzten immer wieder ehrgeizige Zieldaten, die letztlich fast immer gehalten wurden.

Das nächste Datum heißt 2. September. An diesem Tag vor 110 Jahren wurde der Turm eingeweiht. Damals sollten auf allen Bismarcktürmen Deutschlands Feuer leuchten und Stärke zeigen. Thomas de Maizière nennt den Bismarckturm einen Bürgerturm. Er findet die Idee, ihn als Aussichtsturm der Bürger jetzt zu vollenden viel besser, als eine Stärkedemonstration. Deshalb habe er auch eine Spende für die Bodenplatte gegeben.

Ob das neue Ziel 2. September zu schaffen ist und dann wirklich die ersten hochsteigen, mag derzeit keiner genau zu beantworten. Auch die hiesigen Baufirmen haben volle Auftragsbücher. Ines Röber hat das bei den Ausschreibungen mit nur wenigen Bewerbungen zu spüren bekommen. Auf jeden Fall solle an dem Tag im Spätsommer am Turm etwas stattfinden, kündigt Baumann schon mal an. Und seine Hoffnung ist, dass im Herbst die Treppe begehbar sein wird.

83 Stufen samt Podeste, auf denen die Namen der Spender stehen werden, sollen dann in die Höhe führen. Videoprojektionen sind später im Innern geplant. Von oben wird es einen der schönsten Ausblicke ins Elbtal über Radebeul, Dresden, bis nach Meißen und in die Sächsische Schweiz geben.

Ein Vorgefühl dieser besonderen Sicht gab es schon am Sonnabend bei prächtigem Frühlingswetter. Im Spitzhaus trafen sich etwa 100 Gäste, zumeist Spender, denen die Vereinsmitglieder für ihre Gabe dankten. Die Spitzhauswirte der Familie Andreas servierten passend zum Geburtstag von Otto von Bismarck (1. April 1815) den nach dem Fürsten benannten Bismarckhering.

Bürgermeister Lehmann und Ines Röber rechnen damit, dass etwa Mitte April die Bauarbeiten am Turm beginnen werden. Zugleich arbeitet die Stadt noch an der Vervollständigung der Pläne, um das Umfeld des Turmes ordentlich zu gestalten. OB Bert Wendsche hatte vor dem Jahreswechsel bereits gesagt, dass auf der Südseite nur kleinere Eingriffe vorgesehen sind, auf der Nordseite werden sich größere Veränderungen ergeben. Dort sollen unter anderem eine Wiese und ein Pflasterweg angelegt werden. Die Planung für diesen Teil sei abgeschlossen. Eine Forderung vor allem der Wahnsdorfer, die immer wieder mit wilder Parkerei zu kämpfen haben.

