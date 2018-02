Jetzt geht‘s los in der Sporthalle Die Arbeiten am runderneuerten Objekt in Rothenburg sind nahezu fertig. Drei Millionen Euro hat‘s gekostet.

Bereits am Vormittag wurde die Halle von der Klasse 8a für den Schulsport in Beschlag genommen. © André Schulze

Rothenburg. Die für drei Millionen Euro runderneuerte Sporthalle in der Friedensstraße ist bis auf wenige Restarbeiten fertig. Am Donnerstag nahmen Kinder und Jugendliche aus der benachbarten Oberschule sowie Studierende der Sächsischen Polizeihochschule das Objekt erstmals nach dem Umbau in Beschlag. Rund ein Jahr hatten die Bauarbeiten gedauert, für die der Freistaat 1,4 Millionen Euro zugeschossen und die Stadt 1,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hatten.

Entstanden sind in dem Objekt eine Spielhalle und eine Spezialhalle. Beide können für sämtliche Ballspielarten, aber auch für Turnen, Judo und andere Sportarten genutzt werden. Wann der Sportkomplex von der Stadt Rothenburg an den Freistaat Sachsen übergeht, ist noch unklar. Perspektivisch soll die Polizeihochschule der Hauptnutzer sein. (SZ/fum)

