Jetzt geht´s dem Tunnel Parkstraße an den Kragen Am Donnerstag begann der Abriss der Durchfahrt an der Großenhainer Jahnkampfbahn. Für die Großraschützer Straße gibt es eine Neuigkeit.

Wie ein Mauerspecht hämmert sich der Meißel der Firma Bothur in den Steinbogen über der Großenhainer Parkstraße. © Anne Hübschmann

Der Abbruch des Bahntunnels Parkstraße hat am Donnerstagmorgen begonnen. Sieben Uhr früh begann der Meißelbagger der Firma Bothur, in die schon frei stehende Brücke hineinzuhämmern. Am Mauerwerk ist erkennbar, dass es hier mal eine Erhöhung des Bahndammes gegeben haben muss. Hinweise zur Entstehung der Eisenbahnstrecke Dresden-Berlin von 1873 bis 1875 finden sich in der Schuberth´schen Stadtchronik.

Für die Fußballer des GFV ist allerdings eher interessant, ob der von der Bahn zugesagte temporäre Durchgang für Fußgänger und Radfahrer eingehalten wird. „Aus technologischen Gründen wird es diese Möglichkeit nicht geben“, sagt dagegen Stadtsprecherin Diana Schulze. Dafür wird ab kommender Woche der Geh-/Radweg-Übergang am Berliner Bahnhof geöffnet. Für Autofahrer gibt es die Zufahrten über die Bäckerwiesen bzw. die Pollmerallee.

zur Startseite