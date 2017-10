Jetzt geht es ums Vermögen Die Struktur des Abwasserzweckverbandes ändert sich. Ab 2019 hat das Auswirkungen auf die Preise.

Wenn zwei sich trennen, geht es meistens ums Geld. Das ist auch beim Ausstieg von Gersdorf aus dem Abwasserzweckverband (AZV) Leisnig so. Nach langem Hin und Her wird die Trennung vorbereitet. Dass das noch zum Jahreswechsel klappt, das glaubt Geschäftsführer Michael Tecklenburg nicht.

„Die rechtlichen Rahmenbedingungen für solch eine Trennung sind streng“, begründet er seine Skepsis. Erst wenn die Rechtsaufsicht den Schritt genehmigt hat, kann dieser vollzogen werden. Grundlage dafür ist eine detaillierte Vermögensauflistung. „Die ist in ein paar Wochen nicht zu schaffen“, sagt Tecklenburg. Zwar leiste der AZV Leisnig dafür mit dem Erstellen des Wirtschaftsplanes 2018 eine wichtige Voraussetzung. Doch letztlich bedarf es noch einer sogenannten Auseinandersetzungsvereinbarung. Der müssen die Stadträte von Leisnig, Hartha und Waldheim gleichermaßen zustimmen.

Dabei dürfte es um viel Geld gehen. Denn der AZV Leisnig hat auch in den Ortschaften, die ehemals zur selbstständigen Gemeinde Gersdorf gehörten, einiges investiert. In Gersdorf selbst läuft noch der Bau von Abwasserleitungen und von Kläranlagen zur örtlichen Abwasserentsorgung. Der kann wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres abgeschlossen. „Deshalb wäre ein Wechsel auch aus baulicher Sicht erst zum 1. Januar 2019 sinnvoll“, findet der AZV-Geschäftsführer. Möglich sei dieser aber auch schon im Laufe des Jahres 2018. Entscheidend sei, wann geklärt ist, wie der Vermögensausgleich aussieht, welche Kredite von wem weiter bedient werden und ob die Rechtsaufsicht dem zustimmt.

Gersdorf würde dann wie Hartha zum AZV „Untere Zschopau“ Waldheim/Hartha gehören. Leisnig müsste danach einen Eigenbetrieb zur Abwasserentsorgung gründen. Denn nur aus einem Partner kann ein Zweckverband nicht mehr bestehen.

„Bis das alles geklärt ist, existiert die jetzige Struktur erst einmal weiter“, versichert Michael Tecklenburg. Das AZV-Büro an der Ringstraße wird wie gewohnt besetzt sein, dort können Fragen zu Abrechnungen und zur Abwasserentsorgung geklärt werden.

Im Moment geht es dort neben den Vorbereitungen zur Trennung um die neuen Abwassergebühren. Die sollen zum 1. Januar 2018 in Kraft treten. Daran ist nicht zu rütteln. Mit der Trennung in Gebühren fürs Schmutz- und fürs Regenwasser erfüllt der AZV eine Auflage. Im AZV „Untere Zschopau“ gibt es diese Trennung schon Jahre. Als Grundlage hat der Leisniger Verband bisherige und potenzielle neue Kunden befragt, wie das Regenwasser im Moment von den Grundstücken befördert wird. „75 Prozent der Angeschriebenen haben sich mit einer Selbstauskunft beteiligt. Das ist mehr, als ich gedacht hatte“, so Tecklenburg. Auf der Basis der Daten wird jetzt eine neue Gebührenkalkulation erstellt.

Mit steigenden Preisen ist aber erst 2019 zu rechnen. „Wenn mit Gersdorf zehn Prozent der bisherigen Gebührenzahler wegfallen, werden die Kosten auf die verbleibenden neu aufgeteilt“, so der Geschäftsführer. Was das konkret bedeutet, kann er aber noch nicht sagen.

