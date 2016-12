Jetzt geht es richtig los Radebeuls Baubehörde bereitet mindestens sieben Straßenbauprojekte vor – das betrifft auch die Nachbarorte.

Unter der Brücke an der Weintraubenstraße rumpelt es gehörig. Für große Lkw ist die Ausweichstraße zur Meißner Straße nicht geeignet – es fehlt die ausreichende lichte Höhe. © Norbert Millauer

Die Stadt Radebeul will in den nächsten drei Jahren richtig loslegen beim Straßenbau. Die dicken Brocken sind zwei Abschnitte auf der Meißner Straße. Daneben sollen auch Zubringer zur Hauptmagistrale wie die Kottenleite, die Weintraubenstraße und die Kiefernstraße saniert werden. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich entscheiden, was in welcher Reihenfolge angepackt werden kann.

Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos): „Verwirklicht werden können die Vorhaben, wenn die Planung abgeschlossen, die eventuell erforderlichen Grunderwerbe getätigt und die Finanzierung nach Haushaltsplan und mit Fördermitteln gesichert sind. Die Stadträte beraten gerade den neuen Haushaltsplan.“

Start für die Meißner Straße in Radebeul-Mitte wahrscheinlich 2017

Am weitesten vorbereitet für einen Baustart ist der Abschnitt für die Meißner Straße in Mitte. Zwischen Rennerbergstraße und Dr.-Külz-Straße soll es möglichst im nächsten Jahr losgehen. Der vor allem im Gleisbett der Bahn verschlissene Abschnitt soll durchgängig, auch im Haltestellenbereich, jeweils eine separate Richtungsfahrspur und einen Radschutzstreifen neben dem Gleisbereich bekommen. 6,1 Mio. Euro sind für Straßenbau und Straßenbahn vorgesehen. Das Planfeststellungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss, sagt Baubürgermeister Müller. Die Fördermittelzusage steht noch aus.

Die Kottenleite wird schon 2017 für die Wasserleitungen aufgegraben

Weil Sturzregen 2013 die Kottenleite als wichtige Verbindungsstraße zwischen dem Elbtal und dem Moritzburger Oberland schwer beschädigt hat, gibt es Geld aus dem Topf zur Hochwasserschadensbeseitigung. Zwischen Ringstraße und Meißner Straße soll die Kottenleite saniert werden. Zunächst wird im kommenden Jahr der Radebeuler Wasserwirtschaftsbetrieb WSR GmbH neue Rohre für Abwasser und Trinkwasser verlegen lassen. Der eigentliche Straßenbau mit dem Anlegen von Gehwegen soll dann 2018 passieren. Rund 3,1 Millionen Euro sind als Kosten eingeplant.

Die Kiefernstraße wird als Umleitungsstrecke gebraucht

Die Kiefernstraße ganz im Osten von Radebeul ist eine der Verbindungsstraßen zur Meißner Straße, die viele erst bemerken, wenn sie als Umleitung gebraucht wird. So wird es sein, wenn im Osten auf der Meißner gebaut werden muss, wie das ja auch geplant ist. Doch vorher muss die kleine Nebenstraße in Schuss gebracht werden. Im Frühjahr 2017 soll der Start sein. 805 000 Euro sind eingeplant. Dafür soll die Straße, die auch das Gewerbegebiet erschließt, von Grund auf in Ordnung gebracht werden.

Die Weintraubenstraße kann gebaut werden, wenn Meißner-Mitte steht

Ein Stück auf der Weintraubenstraße ist noch richtig holprig – der Abschnitt zwischen Eisenbahnüberführung und Roseggerstraße. Wenn diese Durchfahrt zur Kötzschenbrodaer Straße nicht mehr als Umleitung zur Meißner Straße in Mitte gebraucht wird, soll der Abschnitt drankommen. Dort wird die Fahrbahn unter der Eisenbahnbrücke so abgesenkt, dass eine Lkw-Durchfahrtshöhe von 4,50 Meter entsteht. Realistisch betrachtet, so die Baubehörde, geht das wahrscheinlich nicht vor 2019. Dann sind dafür 560 000 Euro eingeplant.

Die Kötzschenbrodaer Straße am Seegraben hat immer mehr Risse

Sie war der große Damm zum Schutz der Einwohner im alten Radebeul im Gebiet Am Kreis – der östlichste Teil der Kötzschenbrodaer Straße an der Stadtgrenze zu Dresden. Schwere Last von oben und Wasser von unten haben der Straße so zugesetzt, dass jetzt immer mehr Risse entstehen. Sie soll mit Mitteln aus dem Programm zum Beseitigen der Hochwasserschäden saniert werden. Wahrscheinlich erst, wenn die Meißner Straße komplett durch ist – also nicht vor 2019/20. 815 000 Euro sind eingeplant.

Für die Meißner Straße Ost liegen derzeit die Pläne im Rathaus aus

Das wird die größte Aufgabe im Straßenbau der Stadt Radebeul der nächsten drei bis vier Jahre. Die Meißner Straße Ost zwischen der Eduard-Bilz-Straße und der Gleisschleife in Ost. Saniert werden soll die Straße im jetzigen Bestand mit jeweils einer Richtungsfahrspur, dem Gleisbereich und Radschutzstreifen, ähnlich wie zwischen Borstraße und Gradsteg, sagt Baubürgermeister Müller. 5,2 Millionen Euro sind für Straßenbau und Straßenbahn veranschlagt. Das Planfeststellungsverfahren befindet sich noch am Anfang. Mit dem Baubeginn wird frühestens im Jahr 2019 gerechnet.

Der Gottesacker kommt zuerst dran, das wird die Radfahrer freuen

Diese Straße hat den Namen Straße nicht verdient. Der 890 Meter lange östliche Abschnitt der Straße Am Gottesacker ist von Löchern übersät und muss dennoch als Schul- und Einkaufsweg für viele Radebeuler herhalten. Im nächsten Jahr soll der Abschnitt zwischen Friedhof und Weintraubenstraße saniert werden und eine Asphaltdecke mit einem Geh- und Radweg bekommen. 290 000 Euro sind für den drei Meter breiten Gottesacker-Ausbau veranschlagt. Unter der Voraussetzung, dass dafür auch die Fördermittel gewährt werden, wird 2017 gebaut, so Marlies Wernicke vom Bauamt.

