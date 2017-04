Jetzt geht es los Im Wohngebiet Strießen bewegt sich endlich etwas. Seit letzter Woche wird auf dem Grundstück gebuddelt. Oder etwa nicht?

Auch wenn es für alle vier Beteiligte nur einen Spaten gab, hatten sie gut lachen: : Investor Wolfgang Bothur war es schließlich, der das Arbeitsgerät in die Hand nahm, um moralisch unterstützt von der Priestewitzer Bürgermeisterin Susann Frentzen, Makler Jörg Heller (2.v.r.) und Jürg Schlenkrich, den Geschäftsführer des Tiefbaubetriebes TIEKU Mühlbach, den symbolischen ersten Spatenstich für das neue Wohngebiet in Strießen zu vollziehen. © Klaus-Dieter Brühl

Was lange währt, wird gut. Zumindest schaut es seit ein paar Tagen im Priestewitzer Ortsteil Strießen danach aus. Nach dem feierlichen Spatenstich am Donnerstag herrscht Bewegung auf dem Areal. Ein Grundstück, welches sich hinter einer bereits vorhandenen Reihenhaussiedlung befindet und das auf 15 großzügig geschnittene Parzellen aufgeteilt worden ist. Makler Jörg Heller, der die zwischen 900 und 1 000 Quadratmetern großen Flächen voll erschlossen zum Preis von 65 Euro pro Quadratmeter an den Bauwilligen bringt, bestätigt das geschäftige Treiben. „Wir haben damit begonnen, den Regenwasserkanal auszuschachten und die Grundlagen für die Verlegung der Rohre zu schaffen.“ Wie der Großenhainer unumwunden zugibt, sei er auch froh, dass sich jetzt endlich alles im richtigen Fahrwasser befinde. Immerhin: Durch den Gemeinderat zunächst zielstrebig nach vorn getrieben, kam das Projekt durch Querelen um eine Straße, verschiedene Zuständigkeiten, einen Spielplatz und nicht zuletzt Ärger um die Entwässerung gewaltig ins Stocken.

Dabei sei die ursprüngliche Idee der Priestewitzer Verwaltungschefin Susann Frentzen (parteilos) laut Makler Heller im Jahr 2015 ja nicht die Falscheste gewesen. Im Gegenteil. „In diesem Gebiet gab es bereits einen gültigen Bebauungsplan, und es ist eigentlich der absolut richtige Weg von Frau Frentzen gewesen, auf die schon einmal investierte planerische Arbeit aufzubauen“, erklärt Jörg Heller.

Tatsächlich habe die Gemeinde mit ihren 22 Ortsteilen in all ihrer Verschiedenheit genügend Potenzial, um besonders Bauwillige mit Kindern heimisch werden zu lassen. Und nicht zuletzt die häufigen Nachfragen nach Land in der Gemeinde – so hatte auch die Bürgermeisterin immer wieder betont – würden dem Bestreben der Priestewitzer recht geben, den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan aus den 1990er Jahren aufleben zu lassen. Im Schnitt erreiche die Gemeinde drei bis fünf Anfragen im Monat von Grundstückssuchenden. Favorisiert würden dabei großzügige Bauplätze um die 1 000 Quadratmeter – genau solche, wie in Strießen vorhanden.

Umso besser, dass es nun ganz offensichtlich losgegangen ist. In der Praxis bedeutet das: Innerhalb der nächsten 14 Tagen sollen die Kanalarbeiten so weit vorangetrieben werden, dass man dann mit der Erschließung der sogenannten inneren Straße beginnen kann. Nachdem momentan noch ein Niederspannungskabel der Enso – es sei in den Unterlagen eingezeichnet, aber nicht in der Höhe markiert gewesen – für Verdruss sorge, wünsche man sich im Fortgang einen glatten Durchmarsch.

Wie Jörg Heller betont, hoffe Investor Wolfgang Bothur, Ende Mai alle notwendigen Medien in der Erde zu haben, nebst Umrandung der Straße, die dann allerdings noch nicht geteert sein werde. „Formell kann zu diesem Zeitpunkt dann die Abnahme der Erschließungsstraße erfolgen und die drei Bauwilligen können einen Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan stellen“, erklärt Jörg Heller das Prozedere.

Wenn sich alles nach Plan entwickle, könnten die neuen Grundstückseigentümer schließlich im September damit beginnen, ihre Häuser zu bauen. Dass bisher erst drei der zur Verfügung stehenden Flächen an den Mann gebracht worden, schreckt Makler Jörg Heller – seit 27 Jahren im Grundstücksgeschäft tätig – indes nicht. Wenn einmal auf dem Areal gebaut würde, griffen erfahrungsgemäß auch die bisher noch Zögerlichen zu.

Immerhin: Der Standort Strießen habe zahlreiche Vorzüge aufzuweisen. Besonders geeignet sei er für jene Interessenten, die das Leben auf dem Land, aber auch eine gute verkehrliche Anbindung an die Städte der Umgebung sowie das Vorhandensein von Kindergärten, Schule oder Vereinen schätzten. Hinzu käme, dass jeder Käufer bauen könne, wie er möchte. Die Grundstücke würden ja bauträgerfrei veräußert. Es könnten demnach Gebäude im normalen Einfamilienhausstil ebenso entstehen wie im Bungalowcharakter.

