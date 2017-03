Jetzt geht es an die Substanz Der Landkreis muss sparen. Gutachter sagen, wie das klappen könnte. Die Bürger müssen sich auf Mehrkosten einstellen.

Die Ergebnisse liegen auf dem Tisch. Weil der Landkreis mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat, holte er sich Hilfe von Beratungsunternehmen. Die Firmen Rödl und Partner sowie Pricewaterhouse Coopers haben die Kreisfinanzen untersucht. Im vergangenen Jahr betrug der Kreishaushalt rund 300 Millionen Euro, am Ende blieb eine Finanzierungslücke von rund 19 Millionen Euro stehen.

Der Freistaat Sachsen ordnete daraufhin an, dass die Kreisverwaltung ein Haushaltsstrukturkonzept aufstellen muss. In diesem soll er nachweisen, wie er mit dem zur Verfügung stehenden Geld – das sind für dieses Jahr erneut rund 300 Millionen Euro – seine Aufgaben bewältigen kann. Das Konzept ist die Bedingung dafür, dass der 2017er-Haushalt, den der Kreistag am kommenden Montag beschließen will, vom Freistaat genehmigt wird. Immerhin soll nun der Finanzhaushalt zwischen Ein- und Ausnahmen ausgeglichen sein.

Diskutierte Vorschläge im Kreistag zurück 1 von 6 weiter Zwei Bürgerbüros des Landratsamtes stehen zur Diskussion Die Analyse hat ergeben, dass Bürger die Filialen des Landratsamtes in Pirna und Dippoldiswalde mehr als 41000-mal im Jahr anrufen oder besuchen. In Freital geschieht das fast 18000-mal, in Sebnitz nur gut 5000-mal. Deshalb schlagen die Berater vor, die Standorte in Freital und Sebnitz zu schließen. Das Landratsamt kommentiert, dass die reine Anzahl nichts über die Qualität der Beratung vor Ort aussagt. Dennoch will der Landrat von den Kreisräten das Mandat, prüfen zu können, ob eine Schließung der beiden Standorte sinnvoll ist. Monatskarten für Schüler könnten deutlich teurer werden Kinder, die mit einem Bus oder dem Zug zur Schule fahren, profitieren von einer günstigen Monatskarte. Sie kostet derzeit 15,65 Euro und deckt die Hälfte der tatsächlichen Kosten. Die Gutachter empfehlen eine schrittweise Erhöhung dieses Betrages. So könnte er bis zum Jahr 2021 auf bis zu 23,63 Euro steigen. Eltern würden dann 75Prozent der Beförderungskosten selbst zahlen. So handhabt es der Landkreis Meißen schon jetzt. Sollte die Erhöhung wie vorgeschlagen umgesetzt werden, könnte der Landkreis in den kommenden fünf Jahren fast drei Millionen Euro sparen. Spielen die Kreisräte mit, könnte es zum Schuljahr 2018/19 eine erste Erhöhung geben. Mitarbeiter im Ordnungsamt sollen mehr Geld einbringen Die Berater von Pricewaterhouse Coopers schlagen vor, einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes zusätzlich in der Verkehrsüberwachung einzusetzen. Statistisch generiert ein Angestellter, der mit einem mobilen Blitzgerät unterwegs ist, zwischen 130000 und 140000 Euro pro Jahr. Mit einem weiteren Mitarbeiter, so die Rechnung, könnten jährlich bis zu 100000 Euro mehr in die Kreiskasse gespült werden. Nutzung der Turnhallen könnte die Vereine bald mehr Geld kosten Auch die Sportförderung, eine freiwillige Aufgabe des Landkreises, steht auf dem Prüfstand. Wenn der Landkreis etwa eigene Turnhallen an Sportvereine vermietet, lässt er sich bisher nur rund die Hälfte der tatsächlich anfallenden Betriebskosten bezahlen. Die Berater schlagen deshalb vor, dass sich die Vereine stärker an den Kosten für Strom, Wasser, etc. beteiligen sollen, wenn sie die Sporthallen nutzen. Es wird mit Mehreinnahmen von fast 100000 Euro pro Jahr gerechnet. Freiwillige Feuerwehren sollen sich an Kosten für Übungsanlagen beteiligen Bisher können die Freiwilligen Feuerwehren auf den Atemschutzübungsanlagen des Landkreises in Freital und Pirna kostenfrei trainieren. Die Trainings sind wichtiger Bestandteil der Nachwuchsausbildung. Den Kreis kosten die Anlagen jährlich rund 50000 Euro. Künftig soll er diese Kosten an die Städte und Dörfer, die für ihre Feuerwehren zuständig sind, weiterreichen. Die Verwaltung will dazu mit den Gemeinden Verhandlungen aufnehmen. Musikschulreform ist umstritten, Geld für Philharmonie bleibt Die Berater empfehlen auch, die freiwillige Unterstützung der Elblandphilharmonie, die über vertraglich vereinbartes Geld hinausgeht, einzustellen. Dadurch könnte der Landkreis 225000 Euro jährlich sparen. Das lehnt das Landratsamt aber mit Verweis auf das benötigte Orchesterpersonal ab. Ebenso soll an den Zuschüssen für sechs Musikschulen im Kreis (Sächsische Schweiz, Freital, Wilsdruff, Dippoldiswalde, MTK Bannewitz und Musikverein Bannewitz ) in Höhe von rund 50000 Euro pro Jahr nicht gerüttelt werden. Der Kreis plant aber, die Musikschulen perspektivisch zusammenzuführen. Welche Auswirkungen das auf die Finanzen der Musikschulen hätte, ist noch offen.

In ihren Gutachten, die zusammen rund 115 000 Euro kosten, haben die Berater zahlreiche Vorschläge gemacht, wie der Kreis seine Finanzen in den Griff bekommen kann. Die Ideen reichen von Umstrukturierungen in der Verwaltung, Vorschlägen zur besseren Abstimmung sowie effizienterem Arbeiten im Landratsamt bis hin zu Kürzungsvorschlägen. Die Verwaltung plant mit Streichungen, um Geld zu sparen – und diversen Maßnahmen, um mehr Geld einzunehmen. Insgesamt soll so in den nächsten fünf Jahren eine Lücke von gut acht Millionen Euro geschlossen werden. Die SZ zeigt, welche Vorschläge im Kreistag diskutiert werden.

Die skizzierten Vorschläge werden öffentlich diskutiert in der Sitzung des Kreistages am kommenden Montag, dem 3. April, ab 17 Uhr im Schloss Sonnenstein in Pirna.

