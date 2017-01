Jetzt für Ducke-Camp anmelden Im Sommer lädt Frank Richter wieder im Namen des Schwarzen Peters an den Großteich in Deutschbaselitz.

In den Sommerferien wird das Fußballcamp für Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahren in Deuschbaselitz fortgesetzt. Der SV Aufbau und Ex-Nationalspieler Peter Ducke verbindet eine lange Tradition, sie seit 2015 mit Frank Richter, einem ehemaligen Dynamo Spieler, ergänzt wurde. Peter Ducke hat den Staffelstab nun an Rihcter übergeben, er wird aber wohl an zwei Tagen vorbei schauen und seine Verbundenheit zeigen.

Bis 31. März gibt es einen Vorzugspreis von 180 Euro, danach kostet die Betreuung vom 24. bis 28. Juli pro Kind 199 Euro. Im Camp wird neben dem Training vor allem der Ferienspaß groß geschrieben. Es gibt eine Nachtwanderung, den Besuch des DDV-Stadions, eine Kahnfahrt sowie Badepausen. Für Verpflegung und Unterbringung zeichnet der SV Aufbau Deutschbaselitz um Adrien Frenkel verantwortlich.. (SZ)

Anmelden kann man sich unter info@sport-deutschbaselitz.de – Kennwort Fußball-Camp – oder unter Tel.Nr. 0163!3578785 bei Sportfreund Hoffmann.

