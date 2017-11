Jetzt fordern auch die Grünen ein 24-Stunden-Polizeirevier Im Landtag macht sich die Partei für die Radebeuler stark. Zuvor hatte das schon die städtische CDU vorgetragen.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Sächsischen Landtag fordert die Einrichtung eines 24 Stunden lang besetzten Polizeireviers in Radebeul. Über einen Antrag, der in allen sächsischen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern die (Wieder-)Einrichtung von rund um die Uhr besetzten Polizeirevieren fordert, wird auf der Landtagssitzung am Donnerstag nächste Woche abgestimmt, heißt es in einer Mitteilung der Partei. „Wir brauchen eine 180-Grad-Wende bei Polizeipräsenz in der Fläche, ein ‚Weiter-so!‘ kann es nicht geben“, erklärt Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion.

„Die Menschen in Sachsen dürfen erwarten, dass ein Polizeirevier in ihrer Nähe rund um die Uhr besetzt ist und die Polizei innerhalb von 20 Minuten vor Ort ist, wenn man sie ruft. Mit der Schließung von über 30 Polizeirevieren im Rahmen der Polizeireform ‚Polizei.Sachsen.2020‘ hat sich die Polizei aus der Fläche im Freistaat zurückgezogen.“

Der Polizeiposten der Stadt Radebeul mit über 34 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist nur noch von 8 bis 18 Uhr besetzt. Gleichzeitig wurde das Personal, das im Jahr 2009 noch in den damaligen Revieren Meißen, Coswig und Radebeul im Einsatz war, von 233 auf aktuell 182 Bedienstete reduziert.

Nach den Vorstellungen von Innenminister Markus Ulbig (CDU) soll das Revier in Meißen (Meißen, Coswig und Radebeul) bis zum Jahr 2025 weiter auf 160 Stellen schrumpfen. Ähnliche Entwicklungen finden sich seit 2013 in allen Regionen, in denen die 24 Stunden besetzten Polizeireviere zu Polizeiposten abgestuft wurden, so die Grünen.

In den letzten Monaten hatten wiederholt Bürger, Radebeuler Stadträte und auch die Stadt-CDU gefordert, Radebeul solle als bevölkerungsreichste Stadt im Kreis wieder ein vollwertiges Polizeirevier bekommen. Die Reaktionen aus der großen Dresdner Politik blieben dazu bisher aus.

Die Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Stellenausstattung bei der Polizei um 1 000 Stellen auf 14 000 bis zum Jahr 2025 zu erhöhen. Sie folgte damit der Empfehlung der Expertenkommission zur Evaluierung der Polizei. Das Feinkonzept des Projekts ‚Polizei.Sachsen.2020‘ beruht jedoch unverändert auf einen weiteren Abbau von Stellen und sieht nur 11 280 Stellen bis 2020 vor, kritisieren die Grünen.

Es braucht endlich mehr Polizei in der Fläche. „Zudem muss die neue Revierstruktur gewährleisten, dass die Polizei eine Interventionszeit von 20 Minuten einhalten kann“, erläutert Lippmann. Das dürften die Menschen erwarten. (SZ/per)

