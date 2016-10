Jetzt fließt Beton Die Röhren des Neustädter Tunnel werden diese Woche verfüllt. Deshalb wird es oben drüber auch zu eng für Straßenbahnen.

Der Neustädter Tunnel wird diese Woche verfüllt. © Sven Ellger

Die Abbrucharbeiter am Neustädter Fußgängertunnel sind schnell: Knapp drei Monate nach dem Baubeginn ist von den Röhren nichts mehr zu sehen. Zuletzt war noch die Mauer am Tunnelzugang neben dem Narrenhäusel hochgezogen worden. Jetzt folgt der letzte Akt. Ab dieser Woche werden die Röhren verfüllt.

Am Neustädter Markt wird es so eng, dass die Bahnen der Linien 4 und 9 zwischen Postplatz und Leipziger Straße von Montag, 4 Uhr, bis Donnerstag, 3.15 Uhr, umgeleitet werden müssen, teilen die Verkehrsbetriebe mit. Sie fahren während dieser Zeit über die Ostra-Allee und die Marienbrücke. Denn der Tunnel muss auch im Bereich der Bahntrasse weiter abgebrochen und verfüllt werden.

Jetzt rollen Transportbetonfahrzeuge an. Über Löcher in der Tunneldecke füllen sie über 3 000 Tonnen Porenleichtbeton in die Röhren. Das geschieht so lange, bis er wieder aus den Löchern herausquillt, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Das Material ist spatenlöslich, kann also jeder Zeit wieder entfernt werden. Bei späteren Bauarbeiten lässt sich der Untergrund damit problemlos aufbaggern.

Nach der Großaktion werden die Oberflächen am Neustädter Markt weiter befestigt. Bis Dezember sollen alle Arbeiten beendet sein. (SZ/phi)

zur Startseite