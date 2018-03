Jetzt feiern sich Narren selbst Die im Rödertal bekannte Pappnasennachlese ist vor allem für all diejenigen, die sonst organisieren und planen.

Fasching als Nachlese – das gibt es im Rödertal. © dpa

Fischbach. Faschingsdienstag ist schon wieder eine gefühlte Ewigkeit vorbei. Viele haben danach direkt mit dem Fasten begonnen, verzichten seitdem beispielsweise auf Schokolade oder Alkohol. Doch die Fischbacher Narren haben noch eine Veranstaltung in petto, die vermutlich einige Fastende an ihre Grenzen bringen könnte. Denn an diesem Sonnabend lädt der Traditions- und Schützenverein der Arnsdorfer Ortschaft zu seiner im gesamten Rödertal bekannten Pappnasennachlese ein.

Das Besondere an dieser Veranstaltung: Hier dürfen mal diejenigen feiern, die sonst das Programm gestalten. Diejenigen, die sich um die aufwendige und detailgetreue Dekoration kümmern, die dafür sorgen, dass die richtige Technik da ist, die Karten verkaufen, Werbung machen und noch vieles mehr. Denn nach so vielen erfolgreichen Veranstaltungen wird es mal Zeit, dass ohne Sorgen und ohne Stress auch mal die Mitglieder der Karnevalsvereine feiern können. Und was wäre eine gelungene Feier ohne ein Bier oder ein Gläschen Sekt?

Einlass zur Pappnasennachlese ist 19.30 Uhr und dann soll ein letztes Mal in dieser Saison unter dem Motto „Alle Narren machen doof, im Hotel zum Fürstenhof“ eine gesellige und fröhliche Party steigen. Grundsätzlich ist die Veranstaltung öffentlich – die meisten Tickets sind aber reserviert für die Organisatoren aus den verschiedenen Karnevalsvereinen. Und mal sehen, ob der eine oder andere Fastende eine kleine Pause einlegt. (ste)

