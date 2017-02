Jetzt fehlen nur noch Schuhe Die Limmritzer Jugendwehr hat T-Shirts bekommen. Trotzdem ist sie mit ihrer Ausrüstung noch nicht ganz zufrieden.

Der Limmritzer Feuerwehrverein hat der Jugendwehr neue T-Shirts spendiert. Mit denen drücken sie auch Heimatverbundenheit aus. © Dietmar Thomas

Mit 13 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 16 Jahren gehört die Limmritzer zu den starken Jugendfeuerwehren im Altkreis. Mit der Eingemeindung des Ortes nach Döbeln wurde auch die Wehr der Döbelner angeschlossen. Ein wenig Identität wollen sich die Kameraden und die jungen Leute aber noch bewahren. Deshalb hat der Feuerwehrverein der Jugendwehr neue T-Shirts mit einem entsprechenden Aufdruck spendiert. Zwar spricht Jugendwart Steffen Thieme insgesamt von einer guten Ausstattung der Jugendwehr. Aber ganz zufrieden sind er und seine Schützlinge noch nicht. Als Limmritz noch zur Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf gehörte, seien die jungen Leute regelmäßig mit stoßfesten Schuhen ausgerüstet worden. Die fehlen derzeit. Ganz hat Thieme die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. „In diesem Jahr sollen verschiedene Dinge für die Wehr angeschafft werden. Vielleicht sind da ein paar Schuhe dabei“, sagt Steffen Thieme.

Anders als andere Feuerwehren hat die Limmritzer keine Probleme mit dem Nachwuchs. „In den vergangenen Jahren waren es nie weniger als zehn“, erklärt der 51-Jährige. Er bietet den jungen Leuten einen ganz besonderen Service: Vor dem Dienst holt er sie aller zwei Wochen mit dem Mannschaftstransportwagen aus den umliegenden Ortschaften ab, anschließend bringt er sie wieder nach Hause. Zusätzlich zur Ausbildung ist er dadurch rund eineinhalb Stunden unterwegs. Am selben Tag absolviert der Oberfeuerwehrmann dann außerdem noch den Dienst bei der aktiven Wehr. In die sind in den vergangenen Jahren acht Jugendliche übernommen worden. „Sie sind alle noch dabei“, so Thieme.

Er bringt den Mädchen und Jungen Wissen über die Rettungsgeräte und Fahrzeugkunde bei, übt Löschangriffe, die Wasserrettung von Personen im Freibad und die Erste Hilfe. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz. So sind 2017 Ausflüge in den Freizeitpark Belantis und gemeinsam mit den Döbelnern ins Freizeitbad Riff geplant. Für eine Abseilübung geht’s zum Kletterbogen in den Töpelwinkel.

An Wettkämpfen nehmen die Limmritzer nicht teil. Um eine Löschstaffel zusammenstellen zu können, gibt es nicht genug Ältere in der Jugendwehr.

