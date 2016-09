Jetzt fällt das alte Umspannwerk Am Stadtrand sollen neue Wohnhäuser entstehen. Damit verschwinden weitere Ruinen, die keinen guten Anblick boten.

Abbruchunternehmer Martin Lindemann reißt den hinteren Teil des alten Umspannwerkes von der Westseite her ab. © Anne Hübschmann

Das alte Umspannwerk am Stadtrand Richtung Zschauitz kann aus dem Brachflächenkataster gestrichen werden. Denn die Ruinen weichen neuen Wohnhäusern. Damit entsteht ein kleiner Wohnpark an der Öhringer Straße. Architekt Konrad Hardt ist es zu verdanken, dass er den Standort erworben und die immensen Anstrengungen zur Altlastenbeseitigung nicht gescheut hat. Auf 300 000 Euro hatte die Stadt im Brachflächenatlas die Kosten für Abbruch und Revitalisierung geschätzt.

In drei Baugrundstücke und drei vorhandene Einfamilienhäuser hat Hardt die Fläche eingeteilt. Dabei ist in den letzten Tagen zuerst der ehemalige Tier-Gnadenhof von Thomas Albertowski abgerissen worden. Das waren Ställe und Scheunen. Planer Konrad Hardt wartet jeden Tag auf die Baugenehmigung aus dem Rathaus, damit eine private Familie hier neu bauen kann.

Seit dieser Woche baggert Abbruchunternehmer Martin Lindemann auch den hinteren Teil des alten Umspannwerkes weg. Bis Oktober soll das in den 80er-Jahren stillgelegte Werk verschwinden. Das war eine 60-Kilovolt-Anlage, während das vordere Gebäude an der Öhringer Straße die ankommende Hochspannung von 110 Kilovolt transformierte. Dieser Teil bleibt stehen. Noch erinnern aus dem Gebäude herausragende Isolatoren an die Betriebszeit des Umspannwerkes.

„Natürlich haben wir jetzt Staub und Lärm, aber ein Ende ist ja abzusehen“, sagt Anwohner Eberhard Gerlach. Martin Lindemann setzt eine Beregnung ein, um die Luftverschmutzung zu minimieren. „Glücklicherweise haben wir dafür hier einen Brunnen“, so Eberhard Gerlach.

Am Donnerstag ist gerade die Stichstraße zu seinem Haus fertig geworden. Auch weitere Grundstücke werden so erschlossen. Während der Bauzeit mussten Gerlachs mit ihrem Auto durch den Schlamm Richtung ehemaliger Gnadenhof fahren. Doch ein Stück Straße wird noch mal aufgemacht werden müssen, sagt der Anwohner. Denn es wurde vergessen, einige Leitungen in den Boden zu verlegen.

Das alte Umspannwerk ist auch durch den großen Aufsteller am Straßenrand zum Besuchermekka geworden. Viele wollen sehen, was hier passiert. „Es kommen Leute, die wir noch nie gesehen haben“, erzählen die Gerlachs.

Noch sind die drei Baugrundstücke zu haben – zwei davon entstehen gerade auf der Abrissfläche. Preis: 40 Euro pro Quadratmeter. „Ich bin mir sicher, dass das ganze Gelände mal ein Schmuckstück für Großenhain wird“, unterstreicht Architekt Hardt. Viel Optimismus und Beharrungsvermögen hätte ihm dieses Projekt abverlangt.

Noch sucht Konrad Hardt auch einen Investor für die von ihm geplanten acht großzügigen Lofts im bleibenden Teil des Umspannwerks. „Weil bald der Blick nach Westen ins Naturschutzgebiet frei ist, wird das wohl rasch gelingen“, hofft der Großenhainer. Über einen Radebeuler Makler lässt er die Baugrundstücke vermarkten.

Der Abriss des teilweise unterkellerten hinteren Teils des E-Werkes sowie des Gnadenhofes ist auch eine gigantische Müllentsorgung. Denn hier lagerten alte Autoreifen, Fahrzeugteile, Schutt und Abfall.

„20 000 Euro musste ich allein für diese Altlastenbeseitigung einkalkulieren“, sagt Konrad Hardt. Ein Dresdner Büro lieferte ihm diese Berechnung. Für die Umweltauflagen des Landkreises beschäftigt Eigentümer Hardt auch das Meißner Umweltbüro M.U.T. zur Überwachung.

Dessen Inhaber Jörg Schneider muss schauen, welches Abbruchmaterial auf dem Gelände wiederverwendet werden kann. Schneider schätzt den Anteil auf etwa 50 Prozent. So wird beispielsweise die Baugrube unter dem Gnadenhof-Abriss mit Recyclingmaterial der früheren Gebäude verfüllt.

Gleiches soll auch beim Umspannwerk geschehen. Das Abbruchmaterial wird analysiert. Das Meißner Umweltbüro M.U.T. hat aber nach eigener Aussage wenig Verdachtsmomente, dass das Baumaterial kontaminiert sein könnte.

