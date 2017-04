Jetzt die Dynamo-Spieler bewerten

Marvin Stefaniak kommt in der Bewertung derzeit am Schlechtesten weg. © dpa

Beim Auswärtsspiel in Fürth spielten die Dresdner so, als stünden sie nicht auf Tabellenplatz fünf, sonder viel weiter unter. „Das fühlt sich so an, als wärst du im Abstiegskampf. Es müsste eigentlich das komplette Gegenteil sein“, sagt Dynamos Top-Torjäger Stefan Kutschke. „Eigentlich müssten wir vor Selbstvertrauen nur so strotzen.“



Hat Sie am Freitagabend dennoch ein Spieler überzeugt?

Bewerten Sie hier die Leistungen der Dynamo-Spieler in Fürth.





zur Startseite