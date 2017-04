Jetzt die Dynamo-Spieler bewerten

Drei Tore geschossen und trotzdem traurig: Dynamo-Stürmer Stefan Kutschke nach dem 3:3 in Stuttgart. © Robert Michael

Trotz seines bereits zweiten Saison-Hattricks war Stefan Kutschke nach dem 3:3 beim VfB Stuttgart nicht zum Feiern zumute.



“Wenn du drei Tore schießt und das Spiel nicht gewinnst, ist es komisch“, sagte der Dynamo-Stürmer: „In der zweiten Halbzeit hat sich die größere Klasse des VfB durchgesetzt.“ Damit schwindet der Glaube an den ganz großen Coup – den Aufsteig. „Jetzt müssen wir sehen, was gegen Heidenheim und Braunschweig passiert, aber da muss schon ganz viel Glück zusammenkommen, damit das noch klappt“, so der 28-Jährige.



