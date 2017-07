Jetzt auch sieben Stunden im Hort Der Lommatzscher Stadtrat hat die Elternbeiträge für die Kindereinrichtungen anhand der Betriebskosen neu festgelegt.

Der Stadtrat hat jetzt die Elternbeiträge für die Kindereinrichtungen anhand der Betriebskosen neu festgelegt. Demnach gibt es ab August in der Kinderkrippe keine Änderungen. Für eine neunstündige Betreuung sind für das erste Kind 194,28 Euro im Monat zu zahlen. Das sind fast 30 Euro weniger als in der Nachbargemeinde Käbschütztal, aber auch 29 Euro mehr als in Stauchitz. Im Kindergarten hingegen wird es günstiger.

Hier sind für neun Stunden für das erste Kind 119,29 Euro fällig, knapp neun Euro weniger als bisher, allerdings immer noch 40 Euro mehr als in Stauchitz. Käbschütztal ist auch hier mit 141,74 Euro Spitzenreiter. Sechs Stunden im Hort kosten künftig 75,12 Euro, das sind 1,75 Euro im Monat mehr als bisher. Neu eingeführt wurde siebenstündige Hortbetreuung mit Früh- und Späthort. Damit wird der nahtlose Übergang von Unterricht und Hortbetreuung gewährleistet. (SZ/jm)

