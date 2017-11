Jetzt auch Aufzugsmotoren Im Gewerbegebiet Fuchsloch wird eine neue Halle gebaut. Damit schafft sich die Firma Partzsch ein neues Standbein.

Geschäftsführer Christian Partzsch (3.v.r.) hat Gäste über die Baustelle geführt. Torsten Bruß und Angelika Belletti (v.r.), Vorstände der VR-Bank Mittelsachsen, und die Bankberaterin Sabine Hacker (rechts). Die VR-Bank finanziert die Investition. Wichtigen Anteil haben auch Produktionsleiter Manfred Hahn und Sonja Leutert, bei der Firma zuständig für Finanzen. © André Braun

Christian Partzsch, Geschäftsführer der Firma Partzsch Elektromaschinenbau, freut sich, dass es geklappt hat mit der Übernahme der Firma Swiss Traction. „Damit können wir auch ein Endprodukt bauen“, sagte Partzsch. Das Endprodukt sind Antriebe für Aufzüge. Sie sind ein weiteres Standbein für die Firma mit derzeit knapp 100 Mitarbeitern. Derzeit errichtet die Firma IHB eine neue Halle im Gewerbegebiet Fuchsloch. In diese wird nicht nur die Produktion der Aufzugsmaschinen erfolgen. Auch ein neues Dreh- und Fräszentrum und weitere Bearbeitungsmaschinen sollen in der Halle aufgestellt werden.

„Ich bin vor etwa eineinhalb Jahren auf die Firma Swiss Traction gestoßen“, sagte Christian Partzsch. Diese sei mit 14 Mitarbeitern bisher in Königsbrück eingemietet gewesen. Die Produktion und die Marke werden übernommen und in Döbeln weitergeführt. Ein Teil der Mitarbeiter wechselt mit an den neuen Standort. „Wir bauen dann 750 bis 1000 Aufzugsmaschinen im Jahr. Für Personenaufzüge und für Lastenaufzüge bis 15 Tonnen“, sagte Partzsch. Die Abnehmer sitzen in vielen Ländern der Welt. Einer der ganz wichtigen Kunden sei die Firma Schindler in der Schweiz, einer der ganz großen Hersteller von Aufzugsanlagen. „Das Besondere an unseren Motoren ist, dass sie ohne Getriebe auskommen“, sagte Christian Partzsch. Eine Forschungsgruppe in der Firma soll die Maschinen weiter verbessern.

Der Aufzugsmaschinenbau ist die vierte Sparte, die sich die Firma ins Haus holt. In den Hallen entstehen jetzt schon imposante Generatoren für Windkraftanlagen – etwa 30 bis 35 pro Jahr. „Mitte 2018 werden wir den 200. Generator fertigen“, sagte Partzsch. Darüber hinaus fertigt die Firma Maschinenbauteile für die eigene Produktion und für andere Kunden. Mit dem neuen Dreh- und Fräszentrum können dann auch große Komponenten und Teile bis acht Meter Länge und drei Meter Höhe bearbeitet werden. Außerdem wird die Produktion von Spindeln für die Textilmaschinenindustrie der vor Jahren übernommenen Firma Mechanik Leisnig weitergeführt.

Am Mittwoch hat Partzsch den Vorstand der VR-Bank Mittelsachsen über die Baustelle und durch den Betrieb geführt. Die Bank finanziert das Vorhaben. Die neue Halle, es ist die dritte am Standort Fuchsloch, soll im Dezember im Rohbau fertig und Ende Januar bezugsfertig sein, sagte Partzsch. „Der Umzug aus Königsbrück dauert etwa eine Woche und ist eine Herausforderung. Aber wir haben mit dem Umzug aus Leisnig schon geübt.“

zur Startseite