Jetzt anmelden für die Kinderspielstadt Vom 3. bis 7. Juli findet Kleinhayn am Jugendclub Impuls statt. Ende Mai ist dafür Anmeldungsschluss.

Die Kinderspielstadt Kleinhayn findet vom 3. bis 7. Juli auf dem Gelände des Jugendclubs Impuls in der Villastraße 36 bis 38 statt. Die Stadttore öffnen sich täglich 9 bis circa 15.30 Uhr. Veranstalter ist der Jugendverein ZJ 21 e.V. Auf die Kinder wartet ein abwechslungsreiches Stadtleben, das sie selbst gestalten können und sollen. Die Liste aller Jobs zum Stöbern ist ab 1. Juni unter www.kleinhayn.de zu finden. An Kleinhayn können Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren teilnehmen. Die Eltern sollten jedoch entscheiden, ob ihr Kind den Spielverlauf selbständig mit gestalten kann oder für das Spiel schon zu alt ist. Damit die Organisatoren Vorbereitungen treffen können, sollten sich Interessierte unbedingt bis 31. Mai anmelden, denn die Berufe und Angebote in Kleinhayn sind natürlich von der Anzahl der Kinder abhängig. Das Anmeldeformular ist unter www.kleinhayn.de oder im Selectorz am Frauenmarkt erhältlich. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 50 Euro. (SZ)

Anmelden im Internet oder bei Selecotrz/Frauenmarkt

