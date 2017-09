Jetski-Base feiert Saisonabschluss Ein letztes Mal in diesem Jahr haben am Sonnabend auch die Besucher die Chance, selbst auf einem Jetski zu fahren.

Beim Saisonabschluss der Jetski-Base wird es auf dem Partwitzer See noch einmal heiß hergehen. © hy-photo gernot menzel

Partwitzer See. Kurz nach dem Herbstbeginn beendet die Jetski-Base Germany am Partwitzer See an diesem Sonnabend die Saison. Von 10 Uhr an bis open end wird ein sportlich-sommerlicher Tag für die ganze Familie gestaltet. „Unsere Sportler werden ein letztes Mal auf dem karibikblauen Wasser ihre Schnelligkeit und die verschiedensten Stunts und Tricks trainieren“, kündigt Christin Steinborn vom Base-Team an. „Ein letztes Mal in diesem Jahr haben auch unsere Besucher die Chance, selbst auf einem Jetski zu fahren.“ Wer mag, kann sich einen Cocktail gönnen und einfach zuschauen.

In der Abenddämmerung erwartet die Besucher eine kleine Show, die von den Sportlern der Jetski-Base vorbereitet wurde. „Bei gutem Wetter werden wir am Abend den Hafen beleuchten“, kündigt Base-Inhaber Dirk Lehmann an. Und vielleicht wird auch ein Freestyler, der seinen Jetski mit LED-Lichtern bestückt hat, auf dem Wasser zu erleben sein. „Schaut gern vorbei, gönnt Euch noch einmal einen Hauch von «Sommer» und lasst Euch von unserem kleinen «Paradies der Lausitz» am Partwitzer See infizieren“, heißt es in der Einladung. (rgr)

