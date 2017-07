Gut zu wissen Jesus ist zurück Im März verschwand der Altarschmuck aus der Emmauskirche. Wochen später machten Spaziergänger eine Entdeckung.

Wieder an ihrem richtigen Ort: Das Kruzifix und die beiden Leuchter stehen seit 1911 auf dem Altar der Emmauskirche – mit kurzer Unterbrechung.

Die Emmauskirche an der Kantstraße und der Fundort des Diebesgutes liegen nur wenige Meter Luftlinie auseinander.



Freital. Egal ob bei einer Hochzeit, einer Taufe, oder einer Konfirmation – „sie sind ein Teil der Seele des Hauses“. So beschreibt Pfarrerin Annegret Lattke die Bedeutung des Altarkreuzes und der beiden Leuchter. Gefertigt aus Freitaler Porzellan schmückten sie seit mehr als 100 Jahren den Altar in der Emmauskirche in Potschappel – bis zu der Nacht im März: Diebe klauten die sakralen Kunstwerke aus der Kirche an der Kantstraße. Wochenlang blieben sie verschwunden. Doch nun passierte das, womit in der evangelischen Kirchgemeinde fast schon keiner mehr gerechnet hatte: Die Gegenstände sind wieder aufgetaucht.

Rückblick: In der Nacht zum 18. März hebeln Unbekannte eine Seitentür der Emmauskirche auf, nehmen das etwa 80 Zentimeter große Kruzifix und die beiden jeweils fünf Kilo schweren Leuchter vom Altar. In der Sakristei durchwühlen sie mehrere Schränke, aus denen sie ein Ansteckmikrofon mitnehmen. Aus einem anderen Nebenraum lassen sie den metallenen Osterleuchter und einen Staubsauger mitgehen. Schließlich machen sie sich über eine andere Seitentür aus dem Staub, wahrscheinlich mit einem Auto.

Fast einen Monat später, am 15. April, dann die Entdeckung: Spaziergänger finden die Altargegenstände nur wenige Hundert Meter Luftlinie von der Emmauskirche entfernt an der Weißeritz wieder. In ein gelb-gemustertes Bettlaken gewickelt, liegen sie an einem Trampelpfad. Vermutlich sind sie erst wenige Stunden zuvor, in den Morgenstunden, dort abgelegt worden. Denn das Bettlaken war trocken, der Boden vom Regen tags zuvor aber noch nass. „Es macht den Eindruck, dass sich die Täter des Altarschmucks einfach entledigen wollten“, sagt Jana Ulbricht, Sprecherin der Polizeidirektion in Dresden.

Jetzt stehen das Kruzifix und die beiden Leuchter wieder an ihrem eigentlichen Ort. Bis auf einen kleinen Schaden am Porzellan des Kreuzes sind sie unversehrt. „Wir sind sehr froh, dass die Finder sich sofort bei der Polizei gemeldet haben“, sagt Annegret Lattke. Wie viel die Versicherung der Kirchgemeinde gezahlt hätte, ist unklar. Eine Neuanfertigung hätte um die 10 000 Euro gekostet. „Der ideelle Wert lässt sich natürlich nicht beziffern.“

Von den Tätern fehlt unterdessen noch immer jede Spur. Die Polizei ermittelt, hat Fingerabdrücke von den Leuchtern genommen und Spuren am Tatort und der Fundstelle gesichert. Außerdem suchen die Beamten weiter nach Zeugen. „Wir gehen davon aus, dass es mindestens zwei Täter gewesen sind“, sagt Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Der Osterleuchter sei zu schwer, um ihn allein zu bewegen. Ihn ließen die Täter schließlich auf der Wiese neben der Kirche liegen. „Dies könnte darauf hindeuten, dass die Diebe bei ihrer Tat gestört wurden“, sagt Annegret Lattke.

Die Ermittler vermuten außerdem, dass die Täter den Tatort nicht zufällig ausgewählt haben. Vielmehr geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher aus der Region kommen und die Kirche kennen. Dass sie Profis im Handel mit Kunstgegenständen sind, glauben die Beamten dagegen nicht. „Sakrale Gegenstände lassen sich auf den Markt nur schwer verkaufen“, sagt Jana Ulbricht. Meist bringen sie nicht viel Geld ein. Noch dazu machen sich Händler strafbar, genauso wie diejenigen, die die Gegenstände später erwerben. Möglicherweise haben die Täter damit nicht gerechnet. Wollten sie vielleicht deshalb die Gegenstände wieder loswerden?

Neue Erkenntnisse soll jetzt eine Fahndung über das Fernsehen liefern. Die MDR-Sendung „Kripo live“ hat am Sonntag über den Fall aus Freital berichtet. Darüber erhoffen sich die Ermittler Kontakt zu Personen, denen die Gegenstände etwa zum Kauf angeboten worden sind. Gesucht werden außerdem Zeugen, die die Täter beim Ablegen des Diebesguts an der Weißeritz möglicherweise gesehen haben. Dankbar ist die Polizei auch über Hinweise, wo das Diebesgut in der Zeit zwischen dem Diebstahl und dem Auffinden gelagert worden ist oder wem die Bettwäsche gehörte.

Für die Emmauskirche ist es jedenfalls nicht der erste Diebstahl mit einem solchen Ende. Anfang der 1950er-Jahre wurden zwei wertvolle Porzellanvasen aus der Kirche gestohlen. Der damalige Pfarrer konnte sie später in Berlin wieder aufspüren. Um weitere Diebstähle zu verhindern, hat sich die Kirchgemeinde beraten lassen und die Türen zusätzlich gesichert. Die Kirchgemeinde sucht außerdem Kontakt zu den Findern. „Wir würden uns freuen, wenn wir uns bei ihnen persönlich bedanken können“, sagt Pfarrerin Lattke.

Die Kripo-live-Sendung vom 16. Juli ist in der MDR-Mediathek zu finden: www.mdr.de/kripo-live

Hinweise an die Polizei: 0351 4832233

