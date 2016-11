Jesus ist zur Kur Die Pyramide in Altenberg wird pünktlich angeschoben. Auch wenn nicht alle Figuren auf dem Posten sind.

Zur Erinnerung: So sieht die Altenberger Pyramide im Original aus. © Archiv: Egbert Kamprath

Ausgerechnet das Weihnachtsland Altenberg muss krankheitsbedingt leicht dezimiert in die Adventszeit starten. Natürlich wird am heutigen Freitagabend vorm 1. Advent auch in der Bergstadt die Pyramide am Altenberger Bahnhof feierlich angeschoben. Nur sollen sich die Besucher nicht wundern, wenn sich das Kunstwerk zum Teil im Leerlauf dreht. „In diesem Jahr fehlen zum Anschub die Figuren auf der zweiten 2. Etage“, erläutert Tourismus-Chef Marcel Reuter. „Jesus, Maria und Josef sowie die Heiligen Drei Könige befinden sich zur Kur.“ Sie haben Fußprobleme. Nach eingehender Untersuchung kam die niederschmetternde Diagnose. „Das bisweilen raue Erzgebirgsklima hat bei den Herrschaften Fußfäule verursacht“, so Reuter weiter. Das Gesundheitszentrum Raupennest in Altenberg, das schon so vielen Patienten helfen konnte und diese wieder auf die Beine brachte, ist in diesem Fall leider auch machtlos. Die Figuren mussten bei einem Männel-Spezialisten eingeliefert werden. Jesus, Maria und Josef sowie die Heiligen Drei Könige von der Altenberger Pyramide sind zurzeit bei der Großfigurenherstellung Peter Gläßer in Neuhausen in Behandlung. Um wieder standfest zu werden, nimmt die Firma eine Fußsanierung vor. Da es nur wenige solcher Spezialisten gibt und es mit ein paar Massagen und kosmetischen Behandlungen nicht getan ist, lässt sich das nicht von heute auf morgen wieder herrichten. Deshalb müssen die Figuren auf ihren großen Auftritt zum Start verzichten. „Spätestens zum Altenberger Weihnachtsmarkt am 10. und 11. Dezember 2016 erwarten wir aber die Rückkehr des weihnachtlichen Sextetts der 2. Etage“, kündigt Reuter an.

Dem feierlichen Pyramiden-Anschub soll das keinen Abbruch tun. Warm machen für das Ereignis können sich die Besucher ab 17 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Pyramide selbst wird 18 Uhr angeschoben. Für das leibliche Wohl sorgen die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Altenberg. Zu dem gemütlichen Beisammensein erklingt zum ersten Mal in dieser Saison auch weihnachtliche Musik.

