Jesuitenpater erklärt Zittauer Epitaphienschatz Im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster führt Experte Friedhelm Mennekes am Mittwoch durch den Epitaphienschatz.

Eine Führung und ein Vortrag zu den Zittauer Epitaphien stehen am Mittwoch im Franziskanerkloster auf dem Programm. © wolfgang wittchen

Zittau. Am heutigen Mittwoch können sich Interessierte, ab 15 Uhr, den Epitaphienschatz im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster von einem Experten vorstellen lassen. Als Kurator der Ausstellung und Verfasser der „Zittauer Bibel“ verfügt Jesuitenpater Friedhelm Mennekes über Kenntnisse und Wissen über den Epitaphienschatz wie nur wenige.

Der international renommierte Theologe ist seit 1961 Mitglied des Jesuitenordens und kuratiert bereits seit 1979 Ausstellungen. Mit Zittau kam Mennekes erstmals 1989 in Berührung, als er bei seinen Ausstellungen in der Stadtpfarrkirche Sankt Peter in Köln, die für internationale Aufmerksamkeit sorgten, dem Großen Zittauer Fastentuch begegnete. Dieses wurde dort nach seiner Restaurierung gezeigt. Seitdem ist der weiterhin als Gastdozent und Pfarrer tätige Mennekes der Stadt Zittau und den Städtischen Museen verbunden. Die Führung kostet 10 Euro.

Ab 17 Uhr findet an gleicher Stelle zudem ein Vortrag über die Gemälde der Zittauer Epitaphien statt. Rudolf Bönisch wird im Rahmen der Sonderausstellung „Ganz anders. Die Reformation in der Oberlausitz“ auch über die druckgrafischen Vorlagen der Epitaphien referieren. Hier kostet der Eintritt sechs Euro. (szo)

