Jessica Tiebel ist Vizemeisterin Für eine Überraschung sorgte die amtierende Junioren-Weltmeisterin Jessica Tiebel aus Geising, aber Olympia bleibt wohl trotzdem nur ein Traum.

Die Rodlerin Jessica Tiebel aus Geising wurde Überraschungszweite. © Egbert Kamprath

Die Rodel-Welt hat sich über den Sommer nicht verändert – meint der neue deutsche Meister Sascha Benecken, und er ist sehr zufrieden. Zusammen mit Doppelpartner Toni Eggert fuhr der Weltmeister am Sonntag in Altenberg zum Titel – vor den bayrischen Erzrivalen Wendl/Arlt. Benecken nimmt das als gutes Omen für eine sehr wichtige Saison „mit einem nationalen Gradmesser zu Beginn und dem weltweit größten Sportfest am Ende“.

Jessica Tiebel darf von Olympia vorerst nur träumen. Es müsste vieles zusammenkommen, dass die Junioren-Weltmeisterin aus Altenberg mit zu den Spielen reist. Zu stark ist die nationale Konkurrenz – auch wenn Tiebel als Überraschungszweite hinter Natalie Geisenberger bewiesen hat, dass mit ihr künftig zu rechnen sein wird. Ihr Höhepunkt: die Junioren-WM auf der Heimbahn Anfang Februar 2018.

Bei den Männern setzte sich der Oberhofer Andi Langenhan durch – vor Johannes Ludwig, Felix Loch und Ralf Palik. „Da sind die vier Hirsche vorne, wie ich zu sagen pflege. Unser Top-Team hat die Leistung als Gesetzte für den Weltcup bestätigt“, betont Bundestrainer Norbert Loch. Die Weltcup-Saison beginnt am 18. November in Innsbruck. (SZ)

zur Startseite