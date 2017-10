Jens Michel ist neuer CDU-Kreischef Nach dem Rücktritt von Michael Geisler wählt die Union neu. Michels Stellvertreter sind die Landtagsvize und ein Stadtchef.

zurück Bild 1 von 3 weiter Jens Michel führt ab sofort die Kreis-CDU. © Daniel Förster Jens Michel führt ab sofort die Kreis-CDU.

Andrea Dombois ist Michels Stellvertreterin.

Als zweiter Stellvertreter wurde Ralf Rother gewählt.

Mit 82,9 Prozent der Stimmen ist der Lohmener Landtagsabgeordnete Jens Michel am Freitagabend zum CDU-Vorsitzenden im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gewählt worden. Michel ist 50 Jahre alt und finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag. Vor der Wahl in den Dippoldiswalder Parksälen sagte er, nicht nur das C für das Christliche im Parteinamen, auch das U für Union müsse in Zukunft Schwerpunkt der Parteiarbeit sein. Die CDU im Landkreis bat er, den designierten Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu unterstützen. Michel folgt auf Landrat Michael Geisler nach, der nach der verlorenen Bundestagswahl angekündigt hatte, bei der nächsten Vorstandswahl nicht mehr anzutreten. Er gibt den Vorsitz nach sechs Jahren ab.

Landtags-Vizepräsidentin Andrea Dombois war bereits in der Vergangenheit Stellvertreterin des Vorsitzenden. Am Freitag ist die 59-jährige Paulsdorferin mit knapp 78 Prozent der Stimmen in ihrem Amt bestätigt worden. Für den zweiten Stellvertreterposten kandidierte Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother und wurde mit 91,7 Prozent gewählt. Der Landtagsabgeordnete Roland Wöller wurde neuer Schatzmeister. Am Parteitag nahmen 212 der knapp 900 Christdemokraten des Kreises teil. (SZ/dsz)

