Jens Heyer beendet seine Karriere Der 28-Jährige bestritt über 400 Spiele für die Lausitzer Füchse. Jetzt setzt er neue Prioritäten.

Jens Heyer (links) war über 400 Spiele lang als Kämpfernatur für die Lausitzer Füchse auf dem Eis. © Thomas Heide

Weißwasser. Mit 28 Jahren beendet Verteidiger Jens Heyer seine sportliche Laufbahn. Das teilte Füchse-Sprecher Andreas Friebel am Freitag mit. Nach über 400 Einsätzen in der zweiten Liga für die Lausitzer Füchse habe Heyer beschlossen, sich künftig auf seinen Beruf beim Energieunternehmen Leag zu konzentrieren.

Heyer stammt aus dem Nachwuchs der Füchse und wechselte 2006 zu den Eisbären Juniors. 2009 kehrte er in die Lausitz zurück.

„Ich habe lange überlegt, ob ich noch eine Saison in Weißwasser dranhänge, habe mich aber dann dagegen entschieden. Die Doppelbelastung und der damit verbundene Stress, sind einfach zu groß. Wenn die Jungs aus dem Kraftwerk Boxberg am Freitag in ihr Wochenende gehen, dann steige ich in den Bus oder gehe ins Stadion und wenn Montagfrüh alle wieder auf Arbeit sind, komme ich gerade vom Auswärtsspiel zurück. Ich hatte eine tolle Zeit mit den Füchsen, gerade die letzte Saison hat richtig Spaß gemacht. Aber dieser Weg endet jetzt“, sagt Jens Heyer.

Bedauern und gleichzeitig Respekt äußerte Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach über den Entschluss seines Spielers: „Es ist wirklich schade, dass Hajo aufhört. Er war einer der Spieler, die nie aufgaben oder sich schonten. Auch wenn er angeschlagen war, hat er auf die Zähne gebissen und gekämpft bis es nicht mehr ging. Das Team wird ihn vermissen. Aber wir können seine Entscheidung absolut nachvollziehen. Respekt dafür, dass er diese Belastung so lange auf sich genommen hat“, so der Manager und frühere Trainer von Heyer.

Die Füchse werden Jens Heyer im Rahmen des Saisoneröffnungsspiels am 11. August gegen die Eisbären offiziell verabschieden, erklärte Sprecher Andreas Friebel. (szo)

