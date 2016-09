„Jenix“-Vorband dringend gesucht! Schulbands der Region können sich ab sofort für die Auftritte Ende Oktober in Görlitz und Zittau bewerben

Jenix-Frontfrau Jenny Böttcher. © Matthias Weber

Zittau. Die Zittauer Pop-Rock-Band „Jenix“ wird am 23. Oktober in Görlitz sowie am 30. Oktober in Zittau die Theatersäle rocken – mit lauter und leiser Musik, wie die Ankündigung verrät. Die Bandauftritte sind allerdings exklusiv an Hexe Hillary & Co. und deren 52. Ausgabe der Jungen Konzerte gebunden. Nicht nur Fans der Band wird deshalb empfohlen, sich rechtzeitig Karten zu sichern, weil hier die alte Theater-Regel gilt: „Wer ein Abo hat, ist klar im Vorteil!“ – denn diesen Vorteil nutzen zahlreiche Besucher der Jungen Konzerte!

Im Organisations-Team hat man sich darauf geeinigt, dass eine Band wie „Jenix“, die übrigens ihre Karriere als Schüler-Band begann und von einer gefragten Vorband (u.a. „Silbermond“) zu einer angesagten Konzert-Band aufgestiegen ist, selbst eine Vorband bekommen soll. Aus diesem Grund rufen Hillary und ihre Mitstreiter Schulbands der Region auf, sich umgehend für einen möglichen Auftritt als „Jenix“-Vorband zu bewerben. (szo)

Kontakt unter: Mail: generalintendanz@g-h-t.de oder Telefon: 03581-4747-21

