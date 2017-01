Jehmlich-Orgel wird restauriert 70 Jahre lang wurden an dem Instrument keine Arbeiten ausgeführt. Jetzt muss es überholt werden. Dafür werden noch Spenden erbeten.

Die Orgel in der Kirche Neugersdorf. Auf dem Gebiet der Landeskirche Sachsen gibt es keine vergleichbare Jehmlich-Orgel dieser Größe aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Foto: Kirchgemeinde

Mitte dieses Jahres soll die Orgelrestaurierung starten – „so Gott will und wir die restliche Finanzierung klären können“, sagt Kantor Amadeus Egermann, der auch Orgelsachverständiger der Landeskirche Sachsen ist.

Die Orgel in der Kirche wurde 1883 durch die Dresdener Firma Carl Eduard Jehmlich eingebaut. Das zweimanualige Werk besaß zunächst 32 Register mit rein mechanischer Spieltechnik. Der Registerbestand wurde im Laufe der Zeit mehrfach verändert und erweitert. „Die technische Anlage wurde solide hergestellt und hat sich im Wesentlichen unverändert erhalten“, weiß Egermann. Die letzten nennenswerten Arbeiten seien 1947 ausgeführt worden, was eine grundlegende Reinigung und Restaurierung mit technischer und klanglicher Überholung dringend nötig macht, unterstreicht der Kantor und erläutert: „An der komplexen mechanischen Spielanlage müssen Verschleißerscheinungen behoben werden. Schäden am Pfeifenwerk müssen repariert und alle etwa 2 000 Pfeifen neu eingestimmt werden.“

Mit Restaurierungskosten von etwa 220 000 Euro wird gerechnet. Die Summe umfasst die Arbeiten an der Orgel selbst als auch Arbeiten an der Bauhülle und an der Elektrik. Mit ungefähr 3 000 Arbeitsstunden rechnet der Orgelsachverständige.

Das Geld für die Restaurierung kommt aus mehreren Töpfen. Amadeus Egermann benennt sie: „Es gibt eine gemeindeeigene Orgelrücklage, nötigenfalls kommen Mittel aus der allgemeinen Kirchgebäuderücklage und aus einer Beihilfe der Landeskirche.“ Besonders stolz ist der Kantor jedoch, dass die Orgelrestaurierung mit 50 000 Euro gesponsert wird. Der Kirchenvorstand vergab nach intensiver Beratung den Restaurierungsauftrag an die Firma Jehmlich Orgelbau Dresden. Das ist die Erbauerfirma des Neugersdorfer Instruments. Diese Firma trat mit einem ungewöhnlichen Angebot an unsere Kirchgemeinde heran. Ein Unternehmen aus dem geschäftlichen Umfeld der Orgelbaufirma wollte diese Dresdner Traditionsfirma bei einem Orgelbauvorhaben finanziell unterstützen und stellt die genannte Summe zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr, dass dafür unser Projekt ausgewählt wurde“, sagt der Kantor. Trotz dieses Sponsorings hat die Kirchgemeinde noch nicht alle Gelder für die Restaurierung zusammen. Etwa 30 000 Euro sollen noch durch Spenden zusammenkommen, um das Vorhaben auf solide Füße zu stellen.

Das Geld soll mithilfe von Spenden, aber auch mit Konzerten zusammengetragen werden. „Wer eine schöne Idee hat, wie Spendengelder eingeworben werden können, sollte sich bei uns melden“, bittet der Kantor. Auch ein Spendenkonto steht zur Verfügung, Spendenbescheinigungen sind möglich. Wer bei einfachen Arbeiten während der Restaurierung ehrenamtlich mitwirken möchte, könne das gerne tun und damit die Kosten für das Vorhaben dämpfen, so der Kantor.

Während der Arbeiten müssen einige Orgelbauer Quartier in Neugersdorf beziehen. „Vielleicht kann jemand für einzelne Personen und einen gewissen Zeitraum eine Unterkunft zur Verfügung stellen?“, fragt Amadeus Egermann.

Spendenkonto für die Orgelrestaurierung:

IBAN DE313 506 0190 1681 2090 73;

Verwendungszweck: RT 2119 Orgelrestaurierung

