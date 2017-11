Jeff Hayes stürmt wieder für die Füchse Der Fanliebling der vergangenen Saison kehrt nach Weißwasser zurück. Fraglich ist, wer dafür nun gehen muss.

Jeff Hayes (vorn) könnte schon am Freitag in Heilbronn für die Füchse auflaufen. © Thomas Heide

Weißwasser. Jeff Hayes kehrt nach Weißwasser zurück. Diese Nachricht verbreiteten die Lausitzer Füchse am Montagnachmittag. Damit hat der Eishockey-Zweitligist, der eher enttäuschend in die Saison gestartet war, nach Roope Ranta einen zweiten Leistungsträger der vergangenen Saison zurückgeholt.

Hayes stand zuletzt beim schwedischen Zweitligisten Karlskoga unter Vertrag. Nach 17 Einsätzen und nur drei Toren musste der Kanadier dort aber gehen. Die Lausitzer Füchse sahen ihre Chance und griffen zu. Immerhin hatte er im vergangenen Jahr für die Lausitzer 20 Tore erzielt 36 Vorlagen gegeben. Zudem wurde er von den Fans zum Fuchs des Jahres gewählt.

„Genau wie im Fall von Roope haben wir Jeff nie aus den Augen verloren. Als klar war, dass es für ihn in Schweden keine Zukunft gibt, haben wir uns sehr um eine Rückkehr bemüht. Er hat sich die Zeit genommen, um über die verschiedenen Angebote, die er hatte, nachzudenken und hat dann am Wochenende unterschrieben“, erklärte Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach. Auch Trainer Hannu Järvenpää freute sich über die Verpflichtung: „Jetzt bekommt unser Team noch mal einen Schub. Er ist auf dem Eis sehr schnell, torgefährlich und hat immer ein Auge für den Mitspieler“. Einer muss nun aber gehen, damit der entsprechende Ausländerplatz im Kader frei wird. Wer das ist, soll am kommenden Wochenende entschieden werden. Zuletzt war der Schwede Viktor Lennartsson nicht im Kader.

Jeff Hayes ist nach Angaben eines Vereinssprechers bereits in Deutschland angekommen. Am Dienstag werde er erstmalig mit den Füchsen trainieren. Wenn alle Formalien geklärt sind, soll Hayes am Freitag in Heilbronn sein Comeback für Weißwasser geben. (szo)

zur Startseite