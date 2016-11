Jeep und VW stoßen zusammen Am Mittwochabend kam es auf der Kreuzung auf der B 6 in Rossendorf zu einem Unfall. Eine Person wurde verletzt.

Dieser Jeep war an dem Unfall beteiligt. © Rocci Klein

Auf der B 6 kam es am Abend gegen 18.45 Uhr zu einem schweren Unfall. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache stießen hier ein Mercedes Jeep und ein VW zusammen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde eine Person verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die freiwilligen Feuerwehren aus Arnsdorf, Fischbach und Kleinwolmsdorf waren am Unfallort und säuberten die Straße.

Auf der B 6 kam es an der Kreuzung zur S 177 zu leichten Verkehrsbehinderungen in alle Richtungen. Die Polizei ermittelt nun mit dem Verkehrsunfalldienst, wie es zu dem Unfall kam. Zur Unfallzeit soll die Ampel wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb gewesen sein. (szo)

