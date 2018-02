Weil die SZ nicht in der Lage oder nicht willens ist, diese hohe Zahl mal einzuordnen: "In nur zehn Jahren haben sich die Ausgaben für Inobhutnahmen auf jährlich neun Milliarden Euro fast verdoppelt. Ein Bundesland gibt laut einer IW-Studie pro Kind und Jahr 160.000 Euro aus." Quelle: Die Welt, online veröffentlicht am 28.12.2015. Die Zahlen umfassen den Zeitraum bis Ende 2014. Die Angaben betrafen also überwiegend Kinder, deren Eltern bereits hier lebten und nicht in der Lage oder Willens waren, sich in angemessener Weise um das Wohl ihrer Kinder zu kümmern. Ja, durch den Flüchtlingszustrom ist eine zusätzliche Belastung in nicht geringem Umfang entstanden. Im Vergleich zu den genannten 160.000,00 € pro Kind und Jahr bis 2014 nehmen sich die 50.000,00 € pro unbegleitetem minderjährigem Kind jedoch eher sparsam aus. Es hat eher den Anschein, dass so manche Einrichtung oder so manche Pflegefamilie bisher sehr gut an den in Obhut genommenen Kindern verdient hat (und noch verdient?).