„Jedes Schaufenster ist ein Auge dieser Stadt“ Der Innenstadt droht ein Ladensterben, warnt Stadtrat Thomas Krusekopf – und sagt, wie sich das verhindern lässt.

Das Stadtzentrum soll zum Einkaufserlebnis werden. Mehr Events und Märkte sollen die Stadt beleben. © Matthias Weber Das Stadtzentrum soll zum Einkaufserlebnis werden. Mehr Events und Märkte sollen die Stadt beleben.

Thomas Krusekopf ist Unternehmer, Stadtrat und Stellvertreter des Oberbürgermeisters.

Zittau. Stadtrat Thomas Krusekopf (parteilos) hat in der jüngsten Ratssitzung von einer dramatischen Situation bei Geschäftsschließungen im Einzelhandel der Zittauer Innenstadt gesprochen. Die SZ hat mit dem Chef der FUW/FBZ/FDP-Fraktion über die Probleme und die Entwicklung des Einzelhandels im Stadtzentrum gesprochen.

Herr Krusekopf, Sie haben ein düsteres Bild des Einzelhandels gezeichnet. Wie kommen Sie darauf? Welche Geschäfte werden demnächst schließen?

Zum Jahresende haben die letzte Parfümerie in der Stadt, ein erst vor zwei Jahres eröffnetes Modegeschäft und ein Imbiss geschlossen. In den kommenden Monaten und Jahren droht wegen der Altersstruktur im Einzelhandel ein zunehmendes Ladensterben, nicht nur in Zittau. Mir fallen spontan zehn Geschäftsinhaber ein, die das Rentenalter schon erreicht haben oder es in den kommenden drei Jahren erreichen werden. Soweit mir bekannt, haben sie alle bislang keinen Nachfolger gefunden. Allein im Bereich Damenbekleidung sind es drei Geschäfte. Auf der anderen Seite müssen wir registrieren, dass keine Existenzgründer nachkommen. Der Einzelhandel befindet sich im Strukturwandel, hat an Attraktivität stark eingebüßt und garantiert Gründern kein Auskommen mehr. Wir haben noch einen guten Branchenmix im Zentrum, das bestätigen uns Besucher der Stadt immer wieder. Nach der Sanierung vieler historischer Gebäude und des Marktes stimmt auch die Kulisse.

Wer kann Ihrer Meinung nach das Ladensterben aufhalten?

Das geht nur gemeinsam. Zu allererst müssen wir ganz klar sagen: Der Einzelhandel braucht Unterstützung. Früher war die Innenstadt vor allem ein Versorgungszentrum. Das hat sich durch die Märkte auf der „Grünen Wiese“ und den Onlinehandel geändert. Wir müssen die Innenstadt deshalb zum Erlebniszentrum machen. Der Einkauf im stationären Handel ist heutzutage erlebnisorientiert. Zugespitzt gesagt: Nur wenn was los ist, kommt der Kunde aus dem Umland, der seine Ware auch von der Couch aus bestellen kann, in die Innenstadt. Markttreiben, Präsentationen, Workshops und Events müssen im Stadtzentrum regelmäßig organisiert werden. Die Entwicklung zur Einkaufsinnenstadt können wir nicht allein dem Marktmeister oder der Werbegemeinschaft überlassen, das muss professionell und stetig organisiert werden.

Zittau soll einen Citymanager bekommen, der diese Aufgabe übernehmen wird.

Ja, ich gehe davon aus, dass es demnächst mit dem oder der Citymanager/in klappt. Ich befürchte allerdings, dass die Stadtverwaltung die Stelle als Feigenblatt benutzt und das Einzelhandelsproblem abhakt und für gelöst hält. Davon kann keine Rede sein, denn der Citymanager braucht ein ordentliches Budget. Mit den bislang geplanten 15 000 Euro pro Jahr kommen wir nicht weit. Ohne mich festlegen zu wollen, denke ich, das Budget muss beträchtlich höher sein.

Wo soll das Geld herkommen?

Zum großen Teil aus der Stadtkasse.

Die Stadt hat bekanntlich kein Geld, wo wollen Sie Mittel einsparen?

Es ist doch die Frage, welche Prioritäten ich setze. Für eine Kulturhauptstadtbewerbung ist offensichtlich auch Geld da. Für das Stadtfest geben wir 50 000 Euro aus. Wenn wir ein Gesamtkonzept der innerstädtischen Aktivitäten erarbeiten, können wir viele Synergien und auch das Engagement vieler Vereine nutzen. Die Einführung des Citymanagers ist eine gute Gelegenheit, mal strategisch zu denken, alle bisherigen Veranstaltungen zu hinterfragen. Bewährtes erhalten und auch mal Neues auszuprobieren.

Liegt es nicht an den Einzelhändlern, wie erfolgreich sie sind?

Natürlich trägt zuerst der Gewerbetreibende selbst die Verantwortung für den Erfolg seines Unternehmens. Er muss sich dem Strukturwandel und der Digitalisierung stellen. Die Präsenz des innerstädtischen Einzelhandels im Internet gilt es deshalb auszubauen. Händler sollten in Warenwirtschaftssysteme und die Visualisierung ihrer Produkte investieren. Dann kann der Kunde das Produkt am Wochenende im Netz aussuchen und entweder am Montag im Laden abholen oder, wenn er keine Zeit hat, sich auch nach Hause liefern lassen. Beim Service ist noch viel Potenzial. Der Einzelhandel lebt aber nicht im luftleeren Raum, die Stadt setzt die Rahmenbedingungen am Standort. Sind die Bedingungen attraktiv und die Stadt ist belebt, finden sich auch Gewerbemieter. Schaffe ich einen autofreien Markt, muss ich auch kontinuierlich für dessen Belebung sorgen. Oder nehmen Sie beispielsweise die Innere Weberstraße. Grundstücksbesitzer und Händler scheuen sich vor Investitionen, weil die Sanierung der Straße seit Jahren verschoben wird. Dort herrscht absoluter Stillstand. Die Sanierung wird immer wieder angekündigt, ohne das etwas passiert. Planungsunsicherheit ist Gift für das Gewerbe, niemand investiert in seinen Laden oder sein Haus, wenn die Zeitabläufe unklar bleiben.

Wie bewerten Sie die Chancen, dass sich Zittau zur attraktiven Einkaufsstadt entwickelt?

Wir haben eine gute Ausgangsbasis, die Stadt Zittau zum Einkaufsmagnet zu entwickeln. Ein guter Branchenmix von Fachgeschäften, ein aktiver Gewerbeverein, der sich auch für den Fremdenverkehr geöffnet hat und viele Erfahrungen mit Veranstaltungen sind vorhanden. Daraus sollten wir etwas machen. Im Stadtrat ist das Bewusstsein gestiegen, dass nur Handel, Gastronomie und Dienstleistungsgewerbe eine Verödung des Stadtzentrums verhindern können und dabei Unterstützung brauchen. Ich bin optimistisch, dafür Mehrheiten zu finden. Jedes beleuchtete Schaufenster ist ein lebendiges Auge dieser Stadt.

