Jedes Jahr ein Jubiläum

René Boinski vom Busunternehmen Reise-Wünsche organisiert das Fest in Schwepnitz. © René Plaul

Herr Boinski, Sie haben im vergangenen Jahr das Fest „60 Jahre Reise-Wünsche & 50 Jahre Tankstelle Schwepnitz“ organisiert. Dieses Jahr gibt es wieder ein Jubiläumsfest. Warum denn das?

Wir feiern in diesem Jahr nicht unser eigenes Jubiläumsfest, sondern das Jubiläum unserer Partner. Der Spielmannszug Oberlichtenau macht mit seinen 65 Jahren Weltklasse-Musik. 115 Jahre Feuerwehr Schwepnitz kommt dazu und 90 Jahre Bäckerei Berger. Die Freie Schule Schwepnitz beginnt wenige Tage später ihre Festwoche zu ihrem zehnten Geburtstag. Das lässt sich klasse verbinden und somit unterstützen wir viele Unternehmen und Vereine aus der Region. Wir wollten kein Frühlingsfest, das gibt es schon zu oft. Deshalb haben wir uns darauf festgelegt.

Der Aufwand für die Vorbereitung war schon im vergangenen Jahr groß. Warum wiederholen Sie das Fest trotzdem?

Es ist schon immer ein großer Aufwand, so ein Fest für geschätzt 1000 Besucher zu organisieren. Das Jubiläumsfest im letzten Jahr ist aber so klasse gelaufen, die Leute haben so lange noch davon geschwärmt und auch uns selbst hat es so viel gebracht, dass wir das wiederholen wollen.

Die Zahl der Besucher hängt immer maßgeblich vom Wetter ab.

Wir sind relativ wetterunabhängig. Wir nutzen unsere beheizbaren Busgaragen und bauen ein Zelt davor. Und für die Kinder gibt es dieses Mal eine separate Garage mit viel Spiel und Spaß. Wir werden auch wieder Shuttlebusse einsetzen, die die Leute zum Fest bringen. Es wird fünf verschiedene Linien geben. Das hat sich bewährt.

Was wird denn geboten?

Der Spielmannszug tritt am Vormittag auf, die Quick-Steps kommen und am Abend gibt es Irish-Folk-Rock von Never Walk Alone. Auf dem Reise- & Unternehmermarkt ist für jeden bestimmt was interessantes dabei. Dazu gibt es Schwein am Spieß, frischen Fisch, Spiel und Spaß für die Kinder, Kutschfahrten und Ponyreiten mit dem Verein Peritur von Großgrabe. Der Verein hat mit dem Brand der Scheune und dem Schuss auf eines ihrer Pferde in der vergangenen Zeit herbe Rückschläge erlebt. Das Fest soll helfen, den Verein zu unterstützen und Geld zu sammeln.

Und nächstes Jahr? Gibt es dann wieder ein Jubiläumsfest?

Bestimmt. Ich habe zwei Firmen angesprochen, welche ein Jubiläum nächstes Jahr haben. Natürlich soll es auch wieder ein interessantes Bühnenprogramm geben. Man kann auf alle Fälle darauf gespannt sein, was es geben wird.

Gespräch: Nicole Preuß

Das Fest mit Reise- & Unternehmermarkt am Sonntag, dem 23. April, startet 10.30 Uhr auf dem Gelände von Reise-Wünsche direkt an der Tankstelle in Schwepnitz.

