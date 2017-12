Jedes fünfte Kind im Landkreis ist arm In der Region leben 7 500 Kinder in Armut. Eine Forscherin sagt, was daraus folgt.

Bessere Aussichten? Für Kinder aus armen Familien gibt es das kaum. Sie sind öfter krank und psychisch auffälliger. © dpa

Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge. Es war im Frühling dieses Jahres, da rüttelte eine Plakatkampagne viele Sachsen auf. „150 000 sächsische Kinder leben in Armut – aufwachen, Herr Tillich!“, war darauf zu lesen. Hinter der Kampagne steckte die Linke-Fraktion im sächsischen Landtag. Während wenige Monate vor der Bundestagswahl viel von Altersarmut die Rede war, wollten die Politiker mit ihrer Aktion auf ein mindestens ebenso wichtiges Thema aufmerksam machen: die in Armut lebenden Kinder im Freistaat.

Armutsstatistiken sind eine komplizierte Sache. Auf der einen Seite ist das Phänomen der Armut relativ gut erforscht. Die Armutsforschung ist in der Sozialforschung viel stärker ausgeprägt als etwa die Reichenforschung. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Statistische Daten über die Armen in Deutschland sind leichter verfügbar. Wer Sozialleistungen vom Staat bezieht wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II (auch Hartz-IV genannt) oder Wohngeld, muss von den Ämtern erfasst werden. Sonst fließt kein Geld. Die Bundesregierung gibt in jedem Jahr ihren Armuts- und Reichtumsbericht heraus. Ein zentrales, verlässliches Datenregister über die tatsächliche Armut – etwa bei Rentnern oder Kindern – gibt es hingegen nicht. Will man untersuchen, wie stark die Armut in einem Bundesland oder einem Landkreis in einer Altersgruppe verbreitet ist, muss man bestimmte Kennzahlen auswerten. Diese sind zwar alle öffentlich zugänglich, werden jedoch nicht gebündelt erfasst. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Wer gilt in Deutschland als arm?

Arm in Deutschland ist – diese Zahl hat sich in Forschung und Politik durchgesetzt – wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Während das Durchschnittseinkommen in Deutschland im Jahr 2016 bei gut 1 800 Euro netto im Monat lag, bezeichnet das mittlere Einkommen eine wichtige Grenze. Es markiert, an welchem Punkt genau die Hälfte aller Deutschen mehr beziehungsweise weniger Geld verdient. 2016 betrug das mittlere Einkommen für eine alleinstehende Person 917 Euro monatlich, für eine Familie mit zwei Kindern lag es bei 1 926 Euro. Hat davon eine vierköpfige Familie weniger als 60 Prozent zur Verfügung, das sind 1 155 Euro im Monat, gilt sie als arm.

Wie viele Kinder sind im Landkreis von Armut betroffen?

Die SZ hat die Zahlen, die die Linksfraktion für ihre Plakatkampagne genutzt hat, analysiert. So haben die Politiker alle Einwohner unter 18 Jahren, die in Hartz-IV-Familien leben, gezählt. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge waren das im August dieses Jahres rund 5 000 Kinder. Hinzu kommen die Kinder, deren Familien Sozialhilfe bekommen. Das waren dem Statistischen Landesamt zufolge 71 Kinder im Landkreis. Erwachsene, die arbeiten, deren Einkommen aber nicht für die Miete reicht, können Wohngeld beantragen. 2016 lebten im Landkreis 2 095 Kinder in solchen „Wohngeldhaushalten“. Auch minderjährige Flüchtlinge, die aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes unterstützt werden, zählen zur Kinderarmut in einer Region dazu. Ende vergangenen Jahres betraf das im Landkreis 334 Kinder.

Nach dieser Zählung leben im Landkreis also insgesamt 7 500 Kinder in Armut. Anfang dieses Jahres waren rund 39 000 aller 246 000 Einwohner im Landkreis minderjährig – es ergibt sich eine Armutsquote von etwas über 19 Prozent. Rund jedes fünfte Kind im Landkreis ist arm. Sachsenweit lebt sogar jedes vierte Kind in Armut.

Was sagt die Armutsforschung zur Kinderarmut?

Diese Zahl überrascht Cornelia Wustmann nicht. Sie ist Professorin für soziale Beziehungen am Institut für Sozialpädagogik der TU Dresden. Wustmann gilt als profilierte Armutsforscherin in Sachsen. „Ein Fünftel aller deutschen Kinder, etwa 2,7 Millionen, leben in Armut. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegt genau im Schnitt“, sagt sie. Für Wustmann ist klar, dass die Hartz-IV-Reformen des früheren Kanzlers Gerhard Schröder (SPD) die Armut, gerade auch bei Kindern, verstärkt haben. „Ernährungswissenschaftler haben für eine Studie versucht, sich vom Hartz-IV-Satz einen Monat lang gesund zu ernähren. Das hat drei Wochen lang geklappt, für die letzte Woche im Monat hat das Geld nicht mehr gereicht“, sagt sie.

In einem Aufsatz hat Wustmann in diesem Jahr die Auswirkungen von Armut auf Kinder analysiert. „Geldsorgen belasten eine ganze Familie. Wenn die Eltern nicht entspannt sind, können sie ihren Kindern auch nicht gut zuhören.“ Arme Kinder sind in Deutschland öfter krank, psychisch auffälliger, können weniger gut soziale Kontakte knüpfen. „Sie äußern seltener ihre Wünsche und sind weniger wissbegierig“, so die Forscherin. Sieht sie einen Ausweg?

Das bedingungslose Grundeinkommen, wie es etwa die Linkspartei fordert, hält sie zwar nicht für ein Allheilmittel, aber für einen ersten Schritt. „Geld auf dem Konto ist nicht alles“, so Wustmann. Die entscheidende Frage sei, wie gut Kinder Anteil an der Gesellschaft nehmen können. „Seit der Diskussion zur Schulstudie Pisa vor zehn Jahren gilt Finnland als Musterbeispiel“, sagt Wustmann. Dort ist der Schulbesuch kostenfrei. „Kostenfrei heißt: Die Schule ist gratis, alle Bücher, Stifte, Hefte auch, den Schulbus zahlt der Staat komplett und jedes Kind bekommt gratis eine warme Mahlzeit am Tag“, sagt Wustmann. Dass ein Schlüssel zum Erfolg diese Komplettversorgung sei, hätten die meisten deutschen Politiker nicht verstanden.

Welche Konsequenzen fordern Sozialpolitiker?

Natürlich, sagt Susanne Schaper, sozialpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Landtag, müsse Sozialpolitik im Bund entschieden werden. Die Landesregierung dürfe das Problem aber nicht länger ignorieren, sondern solle sich in Berlin für eine Kindergrundsicherung von 560 Euro im Monat einsetzen. Der Freistaat solle für Kinder die Kosten für Busse, Bahnen und das Mittagessen übernehmen. Um Armut in Sachsen besser erfassen zu können, fordert die Linke einen Lebenslagenreport von der Staatsregierung. Susanne Schaper sagt: „Die Landesregierung will keine statistische Erfassung der Armut, weil es insbesondere der CDU dann noch schwerer fallen würde, sie wegzulächeln.“ Alle fünf Jahre solle das Sozialministerium diesen Bericht vorlegen. Nach Auskunft des Ministeriums haben CDU und SPD bisher vereinbart, eine Strategie zur Armutsprävention zu entwickeln.

