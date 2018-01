Jedes Dorf ist eine eigene Welt

Christhard Läpple ist für das heute-journal des ZDF in dessen Berliner Studio tätig. Diese Woche las er in Hoyerswerda Foto: Kolodziej

Hoyerswerda. Christhard Läpple hat für seinen Arbeitgeber, das Zweite Deutsche Fernsehen, in dessen Hauptstadtstudio er tätig ist, den 91-jährigen Ex-Kanzler Helmut Schmidt interviewt und er hat kurz vor dessen Tod 2015 auch Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass befragt. In dieser Woche saß der 59-jährige Journalist im Bürgerzentrum und sprach nicht über seine Begegnungen mit Figuren der Weltgeschichte, sondern über Dörfer, speziell ein Dorf – getreu dem Motto „Die Welt ist ein Dorf und jedes Dorf ist eine eigene Welt“.

Für sein Buch „So viel Anfang war nie“ hat sich Läpple tief in Geschichte und Gegenwart von Netzeband im Ruppiner Land eingegraben, hat Akten gelesen und Dorfbewohner befragt. Denn er hat dort ein Häuschen. In seinem romanhaften Sachbuch heißt der Ort Herzdorf. Dieser Name passt. Obwohl das nicht der Grund für das Pseudonym ist, merkt man, dass die Netzebander in all ihren Facetten Läpple, einem gebürtigen Württemberger und gebürtigen Städter, ans Herz gewachsen sind.

Im Hoyerswerdaer Bürgerzentrum also las er aus seinem Buch. Und wie er da so vom geschlossenen Dorfladen berichtete, könnte Herzdorf auch Spreewitz oder Neustadt/Spree heißen. Wie er über die taumelnde Landwirtschaft redet, denkt man an die Einstellung der Rinderhaltung in Bergen. Von der Not der Dorffeuerwehren, von montags bis freitags, wenn die jüngeren Mitglieder in der Stadt arbeiten, dienstbereit zu sein, hört man praktisch aus so gut wie jedem kleineren Ort. Läpple sagt, er könne verstehen, wenn Betroffene die geballte Faust aus der Tasche nehmen und sich Pegida oder der AfD zuwenden. Nicht, dass er das hilfreich fände. Aber: „Mir geht es um Genauigkeit, nicht um Vorführen.“

In Netzeband-Herzdorf weiß man das zu schätzen. Obwohl Christhard Läpple sozusagen ins Intimleben des Dorfes eingedrungen ist, sagt er, könne er sich dort nach Erscheinen seines Buches im vorigen Jahr weiter blicken lassen. Und trotz Enttäuschungen sowie Rückschlägen: Es gibt überraschenderweise ein Happy End.

Christhard Läpple, So viel Anfang war nie – Notizen aus der ostdeutschen Provinz, btb, ISBN 978-3-442-75695-7

zur Startseite