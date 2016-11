Jedes achte Auto mit Lichtmängeln Polizeibeamte haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Probleme in Sachen Fahrzeug- Beleuchtung festgestellt. Sie raten zu mehr Kontrollen.

Viele Fahrzeuge haben bei der Beleuchtung Mängel. © dpa

Im Oktober hat die Polizei ein besonderes Augenmerk auf die Beleuchtungsanlagen an Fahrzeugen geworfen. Streifen aus sechs Polizeirevieren und vom Autobahnpolizeirevier kontrollierten in den Landkreisen Bautzen und Görlitz mehr als 1 300 Kraftfahrzeugen. In etwa jedem achten Fall gab es etwas zu bemängeln, heißt es nun von der Polizei zu den Ergebnissen dieser Kontrollen. Im Monat Oktober boten zudem zahlreiche Fachwerkstätten kostenlose Lichttests an.

Die Palette der Mängel reichte von defekten Glühbirnen oder falsch eingestellter Beleuchtung bis hin zu bewusster Manipulation der Beleuchtungsanlage durch unfachmännisch ausgeführtes Tuning. In 144 Fällen stellten die Beamten einen Mängelschein aus, der zur Wiedervorstellung des Fahrzeugs führt – auch bei einem technischen Sachverständigen. Dazu erhoben die Beamten ein Verwarngeld.

Mit Blick auf die Ergebnisse der umfangreichen Fahrzeugkontrollen rät die Polizei nun: Besonders bei Dunkelheit oder eingeschränkter Sicht ist sehen und gesehen werden elementar wichtig. Eine funktionierende Beleuchtung ist dafür eine Grundvoraussetzung. „Das gilt nicht nur für Autos, sondern insbesondere auch für Fahrradfahrer“, unterstreicht der zuständige Polizeisprecher Thomas Knaup ausdrücklich. Er rät zum regelmäßigen Test der Lampen sowie Reflektoren. „Stellen Sie Mängel zeitnah ab – Ihre Gesundheit kann davon abhängen!“ (SZ)

