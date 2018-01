Jeder zwölfte Erwachsene ist verschuldet

Nach der Überschuldung droht die Privatinsolvenz. © dpa

Es spricht eigentlich Bände, dass es in Hoyerswerda gleich zwei Schuldnerberatungsstellen gibt. Vermutlich haben sie dieser Tage wieder alle Hände voll zu tun. Brita Feix von der Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt sagt, jedes Jahr kämen Menschen, die sich beim Kauf von Weihnachtsgeschenken finanziell verhoben hätten. Die Scham, mit leeren Händen dazustehen, sei größer als die Angst vor Überschuldung. Über die Verschuldung der Deutschen weiß niemand so gut Bescheid wie das Unternehmen Creditreform, tätig als Wirtschaftsauskunftei und Inkassodienstleister. Einmal im Jahr erstellt Creditreform den deutschen Schuldneratlas. Vor dem Jahreswechsel gab es aktuelle Zahlen. Hier sind daraus die Erkenntnisse für die Stadtregion Hoyerswerda.

Ergebnis 1: Überschuldung im Kreis Bautzen nur leicht gestiegen

2012 waren im Landkreis Bautzen noch genau 7 Prozent aller Einwohner ab 18 Jahren überschuldet. Das bedeutet, dass man offene Rechnungen sowohl aktuell wie auch in näherer Zukunft nicht begleichen kann. Überschuldete Menschen haben nicht genügend Einkommen, um ihr tägliches Leben zu bestreiten und zugleich Schulden zu tilgen. Nach dem aktuellen Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei waren 2017 nun 8,11 Prozent aller Erwachsenen im Landkreis Bautzen überschuldet, also rund jeder zwölfte Einwohner.

Damit liegt der Kreis aber leicht unter dem Sachsen-Durchschnitt von 9,97 Prozent. In Deutschland sind lediglich drei Regionen weniger stark verschuldet: Thüringen (9,25 %), Baden-Württemberg (8,31 %) und Bayern (7,47 %). Am höchsten verschuldet in der Republik sind die Bremer mit 13,97 Prozent. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 10,04 Prozent.

Ergebnis 2: Große lokaleUnterschiede im Altkreis

Auch in der Stadtregion Hoyerswerda sind die Menschen nicht überall gleich hoch überschuldet. Mit 5,11 Prozent hat Wittichenau hier die geringste Verschuldungsquote aufzuweisen, gefolgt von den Lohsaern mit einer Quote von 5,58 Prozent. Am stärksten verschuldet sind im Altkreis Hoyerswerda die Lautaer – hier hat jeder neunte Erwachsene hohe Schulden.

Ergebnis 3: Eher Männer verschuldet, Ältere suchen mehr Hilfe

Mehr als zwei Drittel aller überschuldeten Menschen sind Männer. Das können sächsische Schuldnerberater aus der Erfahrung heraus bestätigen. Früher seien mehr Frauen in die Beratungsstellen gekommen. Es habe sich dabei um die klassische Verschuldung wegen ausschweifenden Konsums gehandelt. Das habe sich mittlerweile geändert. Grund könne aber natürlich sein, dass sich mehr Männer in Beratungsstellen wie in Hoyerswerda in der Schillstraße (Awo) oder in der Beethovenstraße (Caritas) trauen. Männer hätten eher Probleme mit offenen Bankkrediten, die sie nicht mehr bedienen können, heißt es. Dazu komme, dass sie bei Trennungen oder Scheidungen häufiger als Frauen Unterhalt zahlen müssten. Ein typischer Fall: Ein verheirateter Mann mit zwei Kindern baut mit seiner Familie ein Haus. Kurz darauf erfährt er von seiner Frau, dass sie sich trennen will.

Allgemein heißt es immer, Überschuldung könne jeden treffen, auch den, der mit offenen Augen und guter Bildung durchs Leben gehe. Für bestimmte Lebensumstände, zum Beispiel für einen schlimmen Unfall mit anschließender Arbeitsunfähigkeit, einen zerstörerischen Brand oder eben eine Trennung, könne man nicht immer etwas. „Es ist aber immer eine Kombination aus mehreren Faktoren“, schildert Brita Feix. Hauptursache sei seit Jahren allerdings Arbeitslosigkeit. Das sieht auch Creditrefom so. Die Auskunftei gibt Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung, Krankheit, schlechte Haushaltsführung oder eine gescheiterte Selbstständigkeit als die fünf wichtigsten Gründe für Überschuldung an. Waren früher vor allem 20- bis 30-Jährige betroffen, so sind es jetzt eher 30- bis 40-Jährige. Online-Shopping etwa hält Thomas Schulz, der Prokurist der Creditreform Dresden, für gefährlich. Die Anonymität im Internet fördere den Kauf auf Pump. Das Konsumverhalten könne so schnell mit Zahlungsunfähigkeit einhergehen: „Günstige Ratenzahlungen suggerieren den Kunden Zahlungsfähigkeit. Sie binden sie aber teilweise jahrelang“, so Schulz.

Ausblick: Altersarmut wird wohl zunehmen

Noch vor einigen Jahren betrug das Rentenniveau 55 Prozent des letzten Einkommens, ist von Schuldnerberatern zu erfahren. Aktuelle Prognosen gingen jedoch für das Jahr 2030 von nur noch 43 Prozent aus. Somit sei eigentlich klar, dass künftig deutlich mehr Menschen im Alter von Armut betroffen sein dürften als heute. Bei Brita Feix, die im Jahr bis zu 800 Klienten betreut, nehmen Nachfragen von Menschen über 60 Jahren, schon seit geraumer Zeit zu. Der Tod des Partners oder hohe medizinische Kosten können hier die Gründe sein. Und dabei wird Vorsorge fürs Alter immer schwieriger. Wovon etwa sollen Leute vorsorgen, die mit einem Entschuldungskonzept Kredite abstottern?

Der Schuldenatlas:

Basis der Untersuchung sind Privatinsolvenzen, Inkassofälle, Offenbarungseide und Zahlungsstörungen. Creditreform stellt die Daten seit 2004 zu einem Schuldneratlas zusammen. Er zeigt – sortiert nach Postleitzahlen – wie sich die Überschuldung der Verbraucher in Deutschland verteilt.

Als überschuldet gilt eine Person, wenn sie ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten nicht mehr begleichen kann und zur Deckung des Lebensunterhalts weder Vermögen noch Kredite zur Verfügung stehen. Kurz gesagt: Die zu leistenden Ausgaben sind höher als die Einnahmen.

Die Schuldnerquote ist der Anteil der überschuldeten Personen im Verhältnis zu allen Einwohnern einer Stadt oder Gemeinde ab 18 Jahren. (SZ/ FW/MK)









