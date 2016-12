Jeder zweite Zug fällt aus Auf der Strecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda gibt es Einschränkungen. Die kamen für Kunden unangekündigt.

Auf den Strecken Leipzig-Grimma-Döbeln und Chemnitz-Riesa-Elsterwerda verkehren seit Mitte des Jahres Züge der Mitteldeutsche Regiobahn (MRB). Bis Donnerstag gibt es in Richtung Chemnitz aber Einschränkungen. Weil Züge kaputt sind, fahren die Bahnen nur noch im Zwei-Stunden-Takt. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

So hatte sich Gerold Ulbricht seinen Ausflug auf den Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht vorgestellt. Am Montag wollte der Waldheimer gemeinsam mit seiner Frau das Auto in der Garage stehen lassen, und stattdessen lieber mit dem Zug fahren. Die Wagen auf der Strecke zwischen Elsterwerda und Chemnitz stellt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB). Pünktlich habe er sich auf dem Bahnsteig eingefunden, um den Zug MRB 26170 der Strecke RB 45 um 14.21 Uhr zu nutzen. „Mit Erfolg löste ich eine Vierer-Fahrtenkarte zum Preis von 24,40 Euro und wartete auf den Zug – mit mir und meiner Frau noch sieben weitere Fahrgäste“, so Ulbricht. Nach 30 Minuten hätten sie noch immer gewartet. Inzwischen seien noch Fahrgäste für den Gegenzug nach Riesa dazugekommen. „Durch Zufall erfuhr ein Fahrgast per Telefon, dass an diesem Tag überhaupt kein Zug fährt“, schildert der Waldheimer. Diese Nachricht habe sich im Nachgang bei Recherchen im Internet bestätigt. „Da ja alle Bürger Internet haben, besonders die älteren Leute, hätten sich ja alle informieren können. So ist es folgerichtig, dass die MRB auch keinen Aushang im Fahrplankasten zu veröffentlichen brauchte“, meint er sarkastisch. Auch über die vorhandenen Lautsprecher sei kein Ton zu hören gewesen.

Die MRB gibt als Grund für die Einschränkungen Probleme mit den neuen Elektrozügen Coradia Continental vom Hersteller Alstom an. „Bei mehreren Fahrzeugen seien Mängel an den Laufflächen der Radsätze sowie Probleme mit den Türen registriert worden. „Als technische Vorsichtsmaßnahme müssen die betroffenen Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden“, heißt es vonseiten der MRB-Geschäftsführung. Bereits seit vergangener Woche Donnerstag prüfe und repariere der Hersteller einen Teil der Fahrzeugflotte. Daran werde mit Hochdruck gearbeitet. Wann alle Fahrzeuge wieder einsatzfähig sind, könne Alstom momentan noch nicht abschätzen“, so die MRB.

Der Frust am Bahnsteig dürfte bei den Kunden anhalten: Wer von Waldheim, Steina, Limmritz, Döbeln, Zschaitz oder Ostrau den Zug Richtung Chemnitz oder Elsterwerda nehmen will, muss sich auf Schienenersatzverkehr einstellen. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn jetzt mitteilte, gilt mindestens bis Donnerstag ein Ersatzkonzept im sogenannten Elektronetz Mittelsachsen. „Ziel ist es, möglichst alle Verbindungen mit bereits instand gesetzten Coradia-Continental-Fahrzeugen sowie Leihfahrzeugen wie gewohnt zu bedienen und auf Bus-Schienenersatzverkehr weitestgehend zu verzichten“, teilt das Unternehmen mit.

Auf der Strecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda funktioniert das nur bedingt: Dort soll die Regionalbahn RB 45 vorerst statt stündlich nur noch alle zwei Stunden fahren. Die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt. Aufgrund der zahlreichen Unklarheiten gelte das Ersatzkonzept vorerst bis zum 8. Dezember. Es wurde gemeinsam mit den Verkehrsverbünden Mittelsachsen, Oberelbe und Vogtland erarbeitet. „Wir freuen uns, dass in dieser schwierigen Situation die Aufgabenträger und die Kollegen der anderen Eisenbahnunternehmen eng mit uns zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Lösung im Sinne der Fahrgäste herbeizuführen“, sagt Dirk Bartels, Geschäftsführer der MRB.

Aufatmen können Fahrgäste, die mit der Regionalbahn 110 zwischen den Hauptbahnhöfen Leipzig und Döbeln fahren möchten: „Es gibt keine Fahrplanabweichungen“, heißt es auf der Internetseite der Mitteldeutschen Regiobahn.

Gerold Ulbricht aus Waldheim zieht aus seinen geschilderten Erfahrungen den Schluss: „Wer Bahn fährt, ist selber schuld. Man benutzt das Auto, da kommt man besser an. Was wäre denn gewesen, wenn ich einen gebuchten Flug oder den Anschluss an einen Fernzug erreichen wollte?“

