Jeder zehnte Euro ist schwarz erwirtschaftet

Die gute Lage am Arbeitsmarkt drängt die Schwarzarbeit in Deutschland weiter zurück. 2017 wird der Umsatz in der Schattenwirtschaft rund 330 Milliarden Euro betragen. Das geht aus der jüngsten Prognose des Linzer Wirtschaftsprofessors Friedrich Schneider hervor. Im vergangenen Jahr summierten sich die illegal erbrachten Leistungen noch auf 336 Milliarden Euro. „Die Schwarzarbeit ist im Sinken, aber es gibt auch gegenläufige Entwicklungen durch die Möglichkeit der Scheinselbstständigkeit“, sagte Schneider.

Gemessen an der gesamten Wirtschaftsleistung wird jeder zehnte Euro an der Steuer und den Sozialversicherungen vorbei verdient. Deutschland liegt Schneider zufolge damit im internationalen Vergleich im unteren Mittelfeld. Spitzenreiter ist Griechenland mit einer Schattenwirtschaft, die 22 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Am besten stehen die USA mit nur 5,6 Prozent Schwarzarbeit da.

Obwohl die Schwarzarbeit schon seit Jahren auf dem Rückzug ist, bereitet das Phänomen einzelnen Branchen große Probleme. Schwarzarbeit sei ein Krebsgeschwür in der Baubranche, stellt der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Karl-Heinz Schneider, fest: „Sie belastet all jene Betriebe, die ihre Mitarbeiter legal beschäftigen.“ Ein Problem für die ehrlichen Firmen ist die verbreitete Scheinselbstständigkeit. „Es gibt hier organisierte Truppen“, sagt Schneider.

Die laut Verband häufig aus anderen Ländern kommenden Bauleute melden zum Beispiel einen Fliesenlegerbetrieb an. Wie in einigen anderen Gewerken auch, besteht hier weder der Zwang, eine Ausbildung nachzuweisen, noch eine Qualitätskontrolle. Diese Arbeiter würden dann auch andere Arbeiten auf dem Bau erledigen. „Sie lassen bei einer Kontrolle die Maurerkelle fallen und machen einen auf Fliesenleger“, erläutert Schneider. Seit der Beruf vom Meisterzwang befreit ist, habe sich die Zahl der Betriebsanmeldungen verhundertfacht.

Der Bau ist Forscher Schneider zufolge am stärksten von Schwarzarbeit betroffen. Vier von zehn illegal erwirtschafteten Euro entfallen auf das Handwerk und das Baugewerbe. Je 17 Prozent erreichen die Dienstleistungs- und die Industriebetriebe. Der Rest entfällt auf die privaten Haushalte und die Unterhaltungsbranche.

„Es wird nicht tiefgründig genug kontrolliert“, kritisiert der Verbands-Chef. Selbst die öffentliche Hand schaue sich bei der Auftragsvergabe die Firmen häufig nicht genau an. Die europaweite Verfolgung von Schwarzarbeit sei auch nicht gewährleistet. Die Erscheinungsformen der Schattenwirtschaft am Bau sind mittlerweile vielfältig. Mal wird der Mindestlohn nicht eingehalten, mal ohne Rechnung gearbeitet, mal der Staat organisiert betrogen.

Forscher Schneider hält der Politik zugute, dass Instrumente wie die steuerliche Absetzbarkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen schon positiv gewirkt hätten. Doch der Ökonom hält weitere Schritte für angebracht, um die Schattenwirtschaft weiter zurückzudrängen. Er fordert eine Anhebung der Beträge, die Privatleute für Handwerkerleistungen von der Steuer absetzen können – von derzeit 1 200 Euro auf 2 000 Euro.

Zwei andere Instrumente haben sich in anderen Ländern als wirkungsvoll erwiesen. In Frankreich erstattet der Staat die Umsatzsteuer bei einer Altbausanierung. „Die Mehrwertsteuer wird dem Kunden innerhalb von drei Wochen überwiesen“, erläutert Schneider. So sinkt der Anreiz deutlich, schwarz arbeiten zu lassen. „In Frankreich hat das 80 000 Arbeitsplätze am Bau gebracht.“ Eine zweite Waffe gegen kriminelle Firmen ist die in den skandinavischen Ländern praktizierte Sperre von drei bis vier Jahren bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Beide Instrumente würde der Forscher auch gern in Deutschland sehen.

